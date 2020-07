José Mourinho heeft geen goed woord over voor de Engelse voetbalbond. De manager van Tottenham Hotspur vindt het niet te verantwoorden dat zijn middenvelder Eric Dier vier wedstrijden is geschorst voor een incident op de tribune in maart.

De 26-jarige Dier verloor zijn zelfbeheersing na de FA Cup-wedstrijd van Tottenham Hotspur tegen Norwich City (verlies na strafschoppen) op 4 maart. Hij hoorde dat zijn broer door een fan was beledigd en ging zelf de tribune op om verhaal te halen.

Tot een fysieke confrontatie kwam het uiteindelijk niet, maar de Engelse voetbalbond besloot hem woensdag wel voor vier duels te schorsen en een boete te geven. Mourinho, die zijn vaste kracht daardoor vrijwel de rest van het seizoen moet missen, kan er geen begrip voor opbrengen.

"Bij de meeste zaken in het voetbal zijn de spelers niet beschermd door de mensen die het voor het zeggen hebben. Ze horen niet thuis in deze wereld", zei Mourinho woensdagavond, doelend op de mensen die de FA leiden.

Eric Dier stormde in maart de tribune op. (Foto: Getty Images)

'Moeilijk om iets te leiden waar je geen flauw benul van hebt'

Volgens de Portugees had Dier in bescherming moeten worden genomen door de voetbalbond. "Maar deze mensen hebben niet de kennis om in de voetbalwereld te werken. Het is heel, heel erg moeilijk om een organisatie te leiden waar je geen flauw benul van hebt."

Dier erkende tijdens de zaak dat zijn actie ongepast was, maar zijn excuses waren niet genoeg om een straf te voorkomen. De FA vindt dat het gedrag van de Engels international bedreigend genoeg was om tot een schorsing over te gaan.

"Er had een eerlijke beslissing genomen kunnen worden, zeker gezien het feit dat de supporter persoonlijk zijn excuses heeft aangeboden", vindt Mourinho. "Hij begrijpt nu ook dat we misschien heel goed betaald worden, maar dat we geen robots zijn."

Door de vier wedstrijden schorsing kan Dier dit seizoen hoogstens nog één competitiewedstrijd spelen. De middenvelder is weer speelgerechtigd als nummer Tottenham Hotspur op 26 juli in de laatste speelronde van de Premier League op bezoek gaat bij Crystal Palace.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Premier League