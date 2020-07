FC Barcelona maakte woensdagavond geen fout in de titelstrijd door stadgenoot Espanyol met 1-0 te verslaan, maar het spel van de Catalanen liet opnieuw te wensen over. Trainer Quique Setién vindt de kritiek op zijn ploeg iets te makkelijk.

"We hebben zeker geen geweldige wedstrijd gespeeld. Het was eerder effectief dan briljant, maar het zeer defensieve spel van Espanyol maakte het ons ook wel heel moeilijk", verdedigde Setién het spel van zijn ploeg volgens Marca op zijn persconferentie.

FC Barcelona had zich zondagavond nog van een betere kant laten zien door Villarreal met 1-4 te verslaan. Daarmee leken de geplaagde Catalanen de weg omhoog te hebben ingezet, maar tegen Espanyol kwam de ploeg van Setién er zoals wel vaker dit seizoen amper doorheen.

"Het is niet altijd even makkelijk, zeker als je een tegenstander treft die zelf niet wil voetballen", aldus Setién. "Villarreal is een ploeg die juist veel de bal wil hebben en dat zorgt voor ruimtes op het veld. Espanyol stond verdedigend heel erg goed. En zie maar eens kansen te creëren als er zoveel mensen voor het doel staan."

FC Barcelona was met veel moeite te sterk voor Espanyol. (Foto: Pro Shots)

Setién neemt Fati niks kwalijk na dramatische invalbeurt

In de eerste helft wist Barcelona zelfs geen enkel schot op doel te lossen, maar na rust zorgde Luis Suárez alsnog voor de bevrijdende treffer door van dichtbij binnen te schieten. Voor de oud-Ajacied was het zijn vijftiende competitietreffer van het seizoen.

Zes minuten voor die 1-0 kreeg Barcelona nog een fikse domper te verwerken door de directe rode kaart van Ansu Fati, die bij een duel om de bal zijn voet in het been van Fernando Calero zette. Setién bracht Fati vier minuten daarvoor nog in het veld als tactische wissel.

"De rode kaart van Ansu was erg jammer, want hij had ons goed kunnen helpen om de ruimtes groter te maken", baalde de coach. "Nu is het wachten op zijn sanctie, maar ik neem hem verder niks kwalijk. Hij ging voor de bal en wilde zijn been zelfs terugtrekken. Zoiets kan helaas gebeuren."

Barcelona blijft door de nipte zege in het spoor van koploper Real Madrid, dat één punt meer heeft en vrijdagavond nog in actie komt tegen Deportivo Alavés. De overwinning van Barcelona betekende ook dat Espanyol voor het eerst in 27 jaar uit La Liga degradeert.

