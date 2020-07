Orlando City heeft woensdagavond een zwaarbevochten overwinning geboekt bij de hervatting van de Major League Soccer (MLS). De ploeg van trainer Oscar Pareja was dankzij Nani in Walt Disney World met 2-1 te sterk voor Inter Miami.

Het leek er lange niet tijd niet op dat Orlando de wedstrijd winnend zou afsluiten, want Juan Agudelo zette het Inter Miami van mede-eigenaar David Beckham in de 47e minuut op voorsprong. Twintig minuten voor tijd viel alsnog de gelijkmaker via Chris Mueller, die een scherpe voorzet van Nani binnen schoof.

De 33-jarige Portugees was diep in blessuretijd ook verantwoordelijk voor de winnende treffer. Nani miste aanvankelijk met zijn hoofd een voorzet van de zijkant, maar de oud-speler van Manchester United kreeg de bal daarna bij toeval in zijn voeten en schoot raak.

Voor de wedstrijd was er een uitgebreid protest tegen racisme. Alle 22 spelers knielden rond de middencirkel en er stonden daarnaast meer dan honderd MLS-spelers van de Black Players for Change-beweging op het veld met de vuist omhoog. Ze droegen zwarte shirts met daarop de tekst 'Black Lives Matter'.

MLS-toernooi duurt tot en met 11 augustus

Orlando-City-Inter Miami was het eerste duel van het MLS is Back Tournament in Disney World. Aanvankelijk zouden Nashville en Chicago Fire het woensdagavond ook tegen elkaar opnemen, maar die wedstrijd werd verplaatst vanwege meerdere coronabesmettingen in de selectie van Nashville.

De MLS besloot het seizoen in toernooivorm te hervatten, omdat het vanwege de coronacrisis nog niet mogelijk is om verder te gaan met de reguliere competitie. Het toernooi wordt van 8 juli tot en met 11 augustus gehouden. Van de 26 teams ontbreekt alleen FC Dallas, dat werd uitgesloten vanwege elf coronabesmettingen.

Meer dan honderd MLS-spelers van de Black Players for Change-beweging protesteerden op het veld tegen racisme. (Foto: Pro Shots)