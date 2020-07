FC Barcelona heeft woensdagavond een benauwde overwinning geboekt in de stadsderby tegen Espanyol: 1-0. Door de nederlaag degradeert Espanyol voor het eerst in 27 jaar uit La Liga.

Barcelona, waarbij de geblesseerde Frenkie de Jong nog altijd ontbrak, had in Camp Nou behoorlijk veel moeite om de score te openen tegen Espanyol. Vijf minuten na rust moest de thuisploeg ook nog met tien man verder door een rode kaart voor Ansu Fati, die op advies van de VAR uit het veld werd gestuurd voor stevig inkomen op Fernando Calero.

Drie minuten later kwam ook Espanyol met tien man te staan. Pol Lozano kreeg rood voor een vrijwel identieke overtreding op Gerard Piqué. Luis Suárez zorgde drie minuten later voor de openingstreffer door van dichtbij binnen te tikken.

Door de overwinning komt nummer twee Barcelona op een punt van koploper Real Madrid. 'De Koninklijke' heeft wel een wedstrijd minder gespeeld en komt vrijdag thuis in actie tegen Deportivo Alavés.

Espanyol was al sinds 1993 onafgebroken actief in La Liga. Door het verlies kan de hekkensluiter het gat met nummer zeventien Eibar niet meer dichten. De onderste drie ploegen degraderen naar de Segunda División.

Eerder op de avond boekte Villarreal mede door twee strafschoppen van Santi Cazorla een belangrijke overwinning bij Getafe: 1-3. Villarreal staat vijfde en heeft nu nog drie punten achterstand op nummer vier Sevilla, dat donderdag nog wel op bezoek gaat bij Athletic Club. De bovenste vier ploegen in La Liga krijgen een Champions League-ticket.

Mario Pasalic en Rafael Tolói vieren de openingstreffer van Atalanta. (Foto: Getty Images)

Atalanta zet indrukwekkende zegereeks voort

In Italië wonnen Marten de Roon en Hans Hateboer met Atalanta hun negende competitiewedstrijd op rij. De ploeg uit Bergamo was woensdagavond op eigen veld met 2-0 te sterk voor Sampdoria.

Rafael Tolói opende een kwartier voor tijd de score en invaller Luis Muriel bepaalde tien minuten later de eindstand. Hateboer speelde de hele wedstrijd en De Roon viel vroeg in de tweede helft in. Bij Sampdoria kreeg coach Claudio Ranieri na rust tweemaal geel in drie minuten en moest hij dus plaatsnemen op de tribune.

Atalanta is al sinds medio januari ongeslagen. Sindsdien wonnen de Noord-Italianen in alle competities tien keer en speelden ze eenmaal gelijk. Met de zevende competitiezege op rij werd eerder al een clubrecord gebroken.

Door de overwinning neemt Atalanta de derde plaats in de Serie A voorlopig over van Internazionale. Het verschil tussen de twee ploegen is twee punten, maar de Milanezen gaan donderdag nog op bezoek bij Hellas Verona.

AS Roma boekte zonder Justin Kluivert de eerste overwinning in vier wedstrijden. De Romeinen klopten Parma in het Stadio Olimpico met 2-1 dankzij treffers van Henrikh Mkhitaryan en Jordan Veretout en staan vijfde. Eerder op de avond won Napoli door goals van Dries Mertens en Hirving Lozano met 1-2 bij Genoa. Napoli heeft evenveel punten als Roma, maar staat zesde door een minder doelsaldo.

