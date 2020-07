Liverpool heeft woensdag op bezoek bij Brighton & Hove Albion de dertigste overwinning van het seizoen geboekt. Na een flitsende start won de kersverse Engelse kampioen met 1-3. Manchester City boekte een klinkende zege op Newcastle United: 5-0.

Liverpool, waar Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum de hele wedstrijd meespeelden, schoot in het Amex Stadium uit de startblokken. Al binnen acht minuten stond er 0-2 op het scorebord.

Bij het openingsdoelpunt speelde Davy Pröpper een ongelukkige rol. De bij Brighton spelende Oranje-international werd onhandig aangespeeld door zijn doelman Matthew Ryan, maar verspeelde de bal daarna kinderlijk eenvoudig aan Naby Keïta. Die gaf Mohamed Salah een niet te missen kans.

Toen Jordan Henderson er twee minuten later met een geplaatst schot 0-2 van maakte leek een monsterscore in de maak, maar op slag van rust bracht Leandro Trossard de spanning terug. Een kwartier voor tijd zorgde Salah uit een corner met zijn tweede doelpunt van de avond voor de beslissing.

Manchester City walste met speels gemak over een zwak Newcastle United heen. (Foto: Pro Shots)

Manchester City herstelt zich van verlies

Manchester City, dat het seizoen in de Premier League vrijwel zeker gaat afsluiten als nummer twee, herstelde zich van de nederlaag van afgelopen weekend tegen Southampton (1-0). De ploeg van coach Josep Guardiola was thuis met 5-0 te sterk voor een zeer matig spelend Newcastle United.

Gabriel Jesus opende na tien minuten de score voor City door een voorzet van David Silva simpel binnen te tikken. Tien minuten later verdubbelde Riyad Mahrez de marge op aangeven van Kevin De Bruyne.

Een klein kwartier na rust breidde City de voorsprong verder uit dankzij een eigen doelpunt van Federico Fernández, die bij een slalom van Gabriel Jesus tegen de bal aanliep. Niet veel later was David Silva uit een vrije trap goed voor de 4-0 en in blessuretijd zorgde invaller Raheem Sterling na een fout in de verdediging van Newcastle voor het slotakkoord.

Door de overwinning blijft City stevig op de tweede plaats staan. De voorsprong op nummer drie Chelsea bedraagt negen punten. Newcastle is terug te vinden in de middenmoot.

Zivkovic (Sheffield) en Pieters (Burnley) winnen

Invaller Richairo Zivkovic deed met Sheffield United goede zaken in de strijd om de zesde plaats, die recht geeft op een ticket voor de groepsfase van de Europa League. De nummer zeven versloeg thuis concurrent Wolverhampton Wanderers met 1-0 dankzij een late goal van John Egan. De achterstand op nummer zes Wolverhampton is nu nog één punt.

Erik Pieters kwam met Burnley eveneens tot winst in het uitduel met West Ham United: 0-1. Jay Rodriguez kroonde zich tot matchwinner voor de 'Clarets', die negende staan met twee punten minder dan Sheffield United.

John Egan maakte het winnende doelpunt voor Sheffield United. (Foto: Pro Shots)

