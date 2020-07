FC Den Bosch heeft woensdag van de KNVB opnieuw drie punten in mindering gekregen. De straf geldt met terugwerkende kracht over het afgelopen seizoen.

FC Den Bosch daalt daardoor op de ranglijst van de vroegtijdig afgebroken competitie in de Keuken Kampioen Divisie van de elfde naar de twaalfde plaats. Jong FC Utrecht schuift een plaatsje op.

De licentiecommissie van de KNVB oordeelt dat de liquiditeitspositie van de Bosschenaren op de peildatum van 31 december 2019 niet toereikend was. Daarmee handelt de club in strijd met het plan van aanpak dat is opgesteld.

FC Den Bosch werd in maart ook al bestraft met drie punten in mindering, toen wegens overschrijding van de personeelskosten. Tegen zowel de eerste als de tweede sanctie tekende de club zonder succes beroep aan.

Als gevolg van de wankele financiële positie staat FC Den Bosch onder curatele van de KNVB en moet het zich aan een plan van aanpak houden. Volgens de voetbalbond is het al de derde keer dat de club dat niet doet. Bij een vijfde verzuim kan de licentie om betaald voetbal te spelen worden ingetrokken.