Lazio-verdediger Patric heeft woensdag van de tuchtcommissie van de Italiaanse voetbalbond een schorsing van vier wedstrijden gekregen vanwege het bijten van een tegenstander in de uitwedstrijd tegen Lecce.

De 27-jarige Patric kon zich afgelopen dinsdag in de blessuretijd van de met 2-1 verloren uitwedstrijd tegen Lecce niet beheersen en beet in de arm van verdediger Giulio Donati. Het incident werd niet gezien door de scheidsrechter, maar op advies van de VAR kreeg de Spanjaard alsnog rood.

Door de schorsing mist Patric de competitieduels met Sassuolo, Udinese, Juventus en Cagliari. Naast de schorsing kreeg de oud-speler van FC Barcelona een boete van 10.000 euro opgelegd.

De straf voor Patric is relatief laag vergeleken met eerdere schorsingen van Luis Suárez voor soortgelijke incidenten. De Uruguayaan werd in het verleden in Nederland voor zeven wedstrijden geschorst voor het bijten van Otman Bakkal en kreeg voor het bijtincident met Giorgio Chiellini op het WK van 2014 zelfs een schorsing van vier maanden, zowel op club- als op internationaal niveau.

Door de nederlaag tegen Lecce bleef de achterstand van nummer twee Lazio op koploper Juventus zeven punten. 'De Oude Dame' ging later op de avond ook onderuit op bezoek bij AC Milan (4-2). Beide ploegen hebben dit seizoen nog zeven wedstrijden te spelen.

Voor de gebruikers van de app: klik op de tweet om de beelden van het bijtincident te bekijken.

