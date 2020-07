FC Emmen heeft Caner Cavlan woensdag na één jaar alweer teruggehaald van Austria Wien. De 28-jarige verdediger tekent een contract voor één jaar aan De Oude Meerdijk met een optie op nog een extra seizoen.

Cavlan bewandelde vorig jaar zomer de omgekeerde weg. Hij verruilde toen FC Emmen transfervrij voor Austria Wien en de Drenten hebben dit keer een bescheiden bedrag op tafel moeten leggen voor de linksback.

"Ik heb er nooit een geheim van gemaakt dat ik een terugkeer bij FC Emmen wel zag zitten. Op De Oude Meerdijk heb ik het enorm naar mijn zin gehad en ik heb contact gehouden met de spelers en andere mensen van de club. En dan is één plus één twee", zegt Cavlan op de website van FC Emmen.

Cavlan kon afgelopen seizoen op weinig speeltijd rekenen bij Austria Wien, dat zich via de play-offs veiligspeelde in de Oostenrijkse Bundesliga. Hij speelde in totaal slechts acht officiële wedstrijden.

De Nederlandse Turk kwam tot dusver alleen in het seizoen 2018/2019 uit voor FC Emmen en miste toen geen duel. Hij maakte indruk met vier doelpunten en zeven assists en verdiende daarmee een transfer naar Austria Wien.

Caner begon zijn profcarrière in 2011 bij De Graafschap en vertrok vervolgens in 2015 naar sc Heerenveen, dat hem in het tweede en derde jaar uitleende aan respectievelijk het Turkse Sanliurfaspor en Boluspor.