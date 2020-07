Het Nederlands elftal speelt in november een oefenwedstrijd tegen Spanje. De ploeg van bondscoach Ronald Koeman treft de Spanjaarden op woensdag 11 november in de Johan Cruijff ArenA.

Oranje zou het aanvankelijk op 29 maart in vriendschappelijk verband opnemen tegen Spanje, maar dat kon toen niet doorgaan vanwege de uitbraak van COVID-19. De verwachting was toen al dat de wedstrijd op een later tijdstip zou worden ingehaald.

Door de coronacrisis start Nederland pas in september aan het interlandjaar 2020, met wedstrijden in de ArenA tegen Polen (4 september om 20.45 uur) en Italië (7 september om 20.45 uur) in de groepsfase van de Nations League.

Oranje oefent op 7 of 8 oktober tegen een nog onbekende tegenstander en gaat in die maand verder ook bezoek bij Bosnië en Herzegovina (11 oktober om 18.00 uur) en Italië (14 oktober om 20.45 uur) in de Nations League.

Nederland sluit in november het kalenderjaar af met de ontmoeting tegen Spanje en een thuisduel met Bosnië en Herzegovina (15 november om 18.00 uur) in de ArenA en een uitduel met Polen (18 november om 20.45 uur) in de Nations League.

Alle thuisduels van Oranje worden in 2020 in de ArenA gespeeld omdat het stadion in Amsterdam volgens de KNVB het best kan omgaan met de eventuele coronamaatregelen. Op dit moment is een beperkt aantal fans welkom in de Nederlandse stadions.