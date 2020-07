Zlatan Ibrahimovic heeft zichzelf dinsdag maar weer eens de hemel ingeprezen na de fraaie comeback van AC Milan in eigen huis tegen Juventus. De Zweedse sterspeler had daarin een groot aandeel met een doelpunt en een assist.

"Milan had de titel gepakt in de Serie A als ik hier vanaf het begin van het seizoen was geweest", zei Ibrahimovic in niet mis te verstane woorden tegenover DAZN.

Ibrahimovic leidde zelf de comeback van Milan in. Hij maakte na ruim een uur de 1-2 met een rake strafschop en bediende een paar minuten later Franck Kessié voor de 2-2, waarna hij werd gewisseld en op de bank druk bezig was met zijn ploeggenoten.

"Ik ben voorzitter, speler en trainer tegelijkertijd. Het enige minpunt is dat ik alleen betaald krijg voor mijn rol als speler", aldus Ibrahimovic met een knipoog.

Ibrahimovic vertrekt mogelijk bij Milan

De 38-jarige Ibrahimovic is mogelijk bezig aan zijn laatste weken in dienst van Milan, dat hem in de winterstop overnam van LA Galaxy. Hij beschikt over een aflopend contract en de geruchten gaan dat hij terugkeert naar Zweden, waar hij al mede-eigenaar is van Hammarby IF.

"We zullen zien wat er gaat gebeuren. Ik heb nog een maand om mezelf hier te vermaken. Ik weet niet of de fans mij voor het laatst in levenden lijve hebben gezien, het zou zomaar kunnen. Waarom? Lees tussen de regels door... Het is vreemd om achter gesloten deuren te spelen."

"Ik heb het heel erg naar mijn zin. Toen ik naar Amerika ging, raakte ik geblesseerd. Ik wilde weer het gevoel hebben dat ik leef. Ik heb niet meer hetzelfde lichaam als vroeger, maar ik ga er slim mee om. Ik vind het niet leuk als ik niet het verschil kan maken. Ik ben hier niet als mascotte."

Sinds de komst van Ibrahimovic steeg Milan van de twaalfde naar de vijfde plaats, waardoor de gevallen Italiaanse grootmacht nog volop in de race is voor Europees voetbal. Ibrahimovic was tot dusver goed voor vijf doelpunten en drie assists.

