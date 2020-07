Tim Krul heeft zich neergelegd bij degradatie met Norwich City uit de Premier League. De promovendus staat troosteloos onderaan en heeft een wonder nodig om zich nog te kunnen handhaven.

"Soms moet je eerlijk zijn. Kwalitatief is het niet goed genoeg dit seizoen. Dat is de moeilijke les die we moeten leren", zei Krul dinsdag op de website van Norwich, na de 2-1-nederlaag op bezoek bij concurrent Watford.

Norwich zag daardoor de achterstand op Watford, dat op dit moment de veilige zeventiende plaats in handen heeft, oplopen tot liefst tien punten, terwijl er nog maar vier wedstrijden te spelen zijn.

"Het was hetzelfde verhaal waar we het hele seizoen over praten. We kwamen in een sterke fase op voorsprong, maar geven daarna een domme vrije trap weg waaruit een van hun spelers vrij kan binnenkoppen", verzuchtte Krul.

'Iedereen moet in de spiegel kijken'

Norwich heeft nog een zwaar programma. De ploeg van de Duitse trainer Daniel Farke neemt het nog op tegen achtereenvolgens West Ham United (thuis), Chelsea (uit), Burnley (thuis) en Manchester City (uit).

"We hebben ook tegen Watford weer grote fouten gemaakt. Ik denk dat iedereen in de spiegel moet kijken. We moeten deze incasseren en zorgen dat we hier een goede reactie opgeven, maar dat zal niet makkelijk worden", vertelde Krul.

"Het is niet goed als je vier of vijf duels op rij verliest. We doen vaak leuk mee, maar dat is niet genoeg in de Premier League. Deze competitie is meedogenloos. We weten allemaal dat de kleinste details een wedstrijd kunnen veranderen."

