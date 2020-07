FOX Sports heeft woensdag het voorlopige schema bekendgemaakt van de oefenwedstrijden in aanloop naar het nieuwe seizoen. De eerste vriendschappelijke duels in het betaald voetbal worden op zaterdag 1 augustus gespeeld.

Die dag staan FC Utrecht-AZ (17.30 uur) en FC Groningen-Heracles Almelo (20.00 uur) op het programma. Dat betekent dat Arjen Robben in theorie op 1 augustus zijn rentree kan maken. De 36-jarige aanvaller besloot onlangs bij Groningen terug te keren als profvoetballer.

De topclubs in de Eredivisie komen pas later in actie. Ajax begint de voorbereiding met een oefenwedstrijd tegen RKC Waalwijk op zaterdag 8 augustus en een dag later neemt Feyenoord het in De Kuip op tegen Sparta Rotterdam. PSV speelt op zaterdag 15 augustus pas zijn eerste oefenwedstrijd en treft dan Vitesse in Eindhoven.

De ploeg van de nieuwe trainer Roger Schmidt neemt het ook in Tilburg op tegen Willem II (21 augustus), terwijl Feyenoord op 16 augustus FC Twente treft in Rotterdam. Ajax speelt op donderdag 13 augustus zijn tweede oefenduel, maar de tegenstander is nog niet bekend.

Bij oefenduels zijn ook toeschouwers welkom

Go Ahead Eagles en Telstar zijn de eerste clubs in de Keuken Kampioen Divisie die in actie komen. De ploeg uit Deventer ontvangt Telstar op zondag 2 augustus. Een dag later staat Roda JC-FC Eindhoven op het programma.

Bij de oefenwedstrijden zijn ook weer toeschouwers welkom, al mogen de stadions nog niet volledig vol zitten. De clubs in het betaald voetbal krijgen woensdag van de KNVB een protocol over hoe ze met de COVID-19-richtlijnen om moeten gaan.

Alle oefenduels in het voorlopige schema worden uitgezonden op FOX Sports. Het nieuwe Eredivisie-seizoen gaat op 12 september van start en twee weken daarvoor worden de eerste wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie gespeeld.

Bekijk hier het volledige oefenschema.