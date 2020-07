Arsenal-manager Mikel Arteta vindt dat de videoscheidsrechter dinsdagavond een negatieve hoofdrol heeft opgeëist in de thuiswedstrijd tegen Leicester City. 'The Gunners' moesten een kwartier voor tijd met tien man verder en incasseerden in de slotfase de 1-1.

Aanvaller Eddie Nketiah kwam in de 71e minuut het veld in bij Arsenal, maar moest vier minuten later weer vertrekken na een onbesuisde actie op James Justin. Scheidsrechter Chris Kavanagh gaf aanvankelijk geel, maar liep op advies van de VAR naar het scherm langs de lijn en besloot Nketiah daarna alsnog weg te sturen.

"In het laatste jaar heb ik de scheidsrechter nooit naar de kant zien lopen om beelden te checken. Ik begrijp niks meer van de regels, maar er is niet veel wat er ik aan kan doen", zei een geïrriteerde Arteta na de wedstrijd tegen de BBC.

Scheidsrechters in de Premier League kregen in januari al de instructie om naar het scherm te lopen om op advies van de VAR te beslissen over een twijfelachtige rode kaart. Daarvoor gebeurde het nooit dat arbiters op het hoogste niveau in Engeland zelf langs de lijn naar de herhaling keken.

Jamie Vardy maakte in de slotfase de gelijkmaker. (Foto: Pro Shots)

'Leicester City had ook rood moeten krijgen'

Dat was overigens niet de grootste ergernis van Arteta. De voormalige assistent van Josep Guardiola vindt dat Jamie Vardy - uitgerekend de man die in de 84e minuut de 1-1 aantekende - aan het einde van de eerste helft al rood had moeten krijgen toen hij Shkodran Mustafi in het gezicht raakte met een hoog geheven been.

"Als de overtreding van Eddie al rood was, dan had Leicester na 42 minuten zeker al met tien man moeten spelen. Wat dat betreft zou eigenlijk elke situatie opnieuw bekeken moeten worden op advies van de VAR", vindt Arteta. "Iedereen verdient een gelijke behandeling, want zulke beslissingen kunnen een duel volledig veranderen."

Met tien man slaagde Arsenal er dus niet meer in om de drie punten veilig te stellen in het Emirates Stadium. De ploeg van Arteta staat daardoor nog altijd zevende met vijftig punten, negen minder dan nummer vier Leicester City.

