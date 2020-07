Maurizio Sarri ziet geen reden om een inhoudelijke analyse los te laten op de verrassende 4-2-nederlaag van Juventus bij AC Milan. Volgens de coach van 'De Oude Dame' was zijn ploeg in de tweede helft simpelweg de weg kwijt.

"In de eerste zestig minuten van de wedstrijd waren we van wereldklasse. We hadden de volledige controle, maar toen kwam die volledige black-out van vijftien minuten. Het is meer ploegen overkomen in deze periode", zei Sarri dinsdagavond op zijn persconferentie na de wedstrijd in San Siro.

"We moeten er wat mij betreft ook niet te lang bij stilstaan, want dat zou niet productief zijn. Vaak is het niet eens mogelijk om een reden te zoeken voor deze onverklaarbare black-outs. Wat we moeten onthouden, is dat we het eerste uur van de wedstrijd volledige controle hadden."

Na een uur spelen was er inderdaad nog geen vuiltje aan de lucht voor Juventus, dat via Adrien Rabiot en Cristiano Ronaldo in de eerste acht minuten van de tweede helft twee keer scoorde. Niet lang daarna ging het volledig mis voor de Serie A-koploper.

Juventus liet zich na rust volledig aftroeven door AC Milan. (Foto: Pro Shots)

'Ik had alle elf spelers kunnen wisselen'

Zlatan Ibrahimovic benutte in de 62e minuut een strafschop en in de vijf minuten na de aansluitingstreffer had Milan de achterstand omgebogen in een 3-2-voorsprong. Ante Rebic gooide het duel tien minuten voor tijd op slot, waardoor Juventus voor het eerst sinds 8 februari een competitiewedstrijd verloor.

"Ik heb veel andere teams vergelijkbare black-outs zien hebben", bleef Sarri herhalen, om zijn ploeg te verdedigen. "Het is niet gewoon om zoveel wedstrijden in korte tijd te spelen en in deze temperaturen te moeten spelen en trainen. We moeten dit duel daarom niet overanalyseren."

De Juventus-coach wilde ook het gemis van de geschorsten Matthijs de Ligt en Paulo Dybala niet als excuus aanhalen. "Verdedigend stond het tot de 62e minuut prima en daarna kreeg iedereen een black-out. Al had ik alle elf spelers gewisseld, het had geen verschil gemaakt."

Overigens kwam Juventus de nederlaag niet duur te staan, want eerder op de avond verloor naaste belager Lazio verrassend met 2-1 bij Lecce. De formatie uit Rome heeft daardoor nog altijd zeven punten minder dan de koploper uit Turijn.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Serie A