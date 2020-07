Lazio lijkt definitief af te haken in de titelstrijd met Juventus. De Romeinse club ging dinsdag verrassend met 2-1 onderuit bij laagvlieger Lecce.

Lazio blijft daardoor na 31 van de 38 speelronden steken op 68 punten. Koploper Juventus kan later op de dag bij winst uit tegen AC Milan al een gat slaan van tien punten.

Voor Lazio is het de derde nederlaag in de laatste vijf wedstrijden. Naast Lecce waren ook Atalanta Bergamo (3-2) en AC Milan (0-3) te sterk voor de ploeg van Simone Inzaghi.

Op bezoek bij het tegen degradatie vechtende Lecce leek Lazio al na drie minuten op achterstand te komen. Marco Mancosu bleek in aanloop naar zijn fraaie treffer echter hands gemaakt te hebben.

Vlak daarna sloeg Lazio wel toe toen Felipe Caicedo profiteerde van geschutter in de verdediging van Lecce, maar de thuisploeg richtte zich daarna sterk op. Khouma Babacar maakte na een uur spelen gelijk en nadat Mancosu een penalty had gemist tekende Fabio Lucioni in de 47e minuut voor 2-1.

Via de vijf minuten voor tijd ingevallen Bobby Adekanye was Lazio in de slotfase nog dicht bij de gelijkmaker. De Nederlander zag in blessuretijd zijn ploeggenoot Patric weggestuurd worden wegens het vermoedelijk bijten van een tegenstander.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Serie A

Valencia wint, Cillessen op bank

In Spanje boekte Valencia op de valreep een thuiszege op Real Valladolid. Door een doelpunt in de voorlaatste minuut van de Zuid-Koreaan Lee Kang-In eindigde het duel in een leeg Mestalla in 2-1.

Bij Valencia bleef Jasper Cillessen op de bank. Trainer Voro gaf de voorkeur aan de Spaanse keeper Jaume Domenech, die alleen werd geklopt door Victor García. Namens Valencia had Maximiliano Gómez eerder voor 1-0 gezorgd.

Voor Valencia is het pas de tweede zege sinds de hervatting van La Liga. De ploeg staat teleurstellend achtste.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in La Liga