Juventus heeft voor het eerst sinds de hervatting van de Serie A schade opgelopen. De koploper gaf dinsdag uit tegen een ontketend AC Milan een 0-2-voorsprong volledig uit handen: 4-2.

Ondanks de nederlaag blijft Juventus stevig bovenaan staan in Italië. Naaste belager Lazio verloor eerder op de avond verrassend met 2-1 bij laagvlieger Lecce, waardoor het verschil met nog zeven wedstrijden te gaan zeven punten blijft.

Juventus, dat in Milaan aantrad zonder de geschorste Matthijs de Ligt, was de laatste weken bezig aan een sterke serie. Van zowel Bologna (0-2), Lecce (4-0), Genoa (1-3) en Torino (4-1) werd met duidelijke cijfers gewonnen.

Die lijn leek de ploeg van trainer Maurizio Sarri in San Siro door te trekken. Aan het begin van de tweede helft maakte Adrien Rabiot er met een fraaie uithaal 0-1 van, snel daarna gevolgd door een doelpunt van Cristiano Ronaldo.

Een door Zlatan Ibrahimovic benutte penalty zorgde echter voor de ommekeer. Exact 5 minuten en 22 seconden later stond er opeens 3-2 op het scorebord, na treffers van Franck Kessié (na een assist van Ibrahimovic) en Rafael Leão.

Tien minuten voor tijd zorgde Ante Rebic er zelfs voor dat Juventus voor het eerst sinds oktober 2013 vier tegengoals incasseerde in een competitieduel.

Topscorer Ciro Immobile baalt na de derde nederlaag van Lazio in de laatste zes wedstrijden. (Foto: Pro Shots)

Lazio verrassend onderuit bij degradatiekandidaat

Lazio verzuimde de druk op Juventus op te voeren. De ploeg van trainer Simone Inzaghi leed tegen Lecce de derde nederlaag in de laatste vijf wedstrijden.

De Romeinen kwamen nog wel op voorsprong toen Felipe Caicedo profiteerde van geschutter in de verdediging van Lecce, maar de thuisploeg kwam daarna sterk terug. Khouma Babacar maakte na een uur spelen gelijk en nadat Mancosu een penalty had gemist tekende Fabio Lucioni in de 47e minuut voor 2-1.

Via de vijf minuten voor tijd ingevallen Bobby Adekanye was Lazio in de slotfase nog dicht bij de gelijkmaker. De Nederlander zag in blessuretijd zijn ploeggenoot Patric weggestuurd worden wegens het vermoedelijk bijten van een tegenstander.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Serie A

Atlético Madrid lijkt ondanks een gelijkspel tegen Celta de Vigo af te stevenen op een Champions League-ticket. (Foto: Pro Shots)

Atlético morst punten, Cillessen op de bank

In Spanje kwam Atlético Madrid op bezoek bij Celta de Vigo niet verder dan 1-1. Álvaro Morata zette de ploeg van trainer Diego Simeone al binnen een minuut op voorsprong, Fran Beltran tekende kort na rust voor de gelijkmaker.

Atlético lijkt ondanks het puntenverlies af te stevenen op een Champions League-ticket. De Madrilenen staan derde met 62 punten, gevolgd door Sevilla (60) en Villarreal (54). Een plaats in de top vier volstaan voor een plaats in het miljardenbal.

Valencia boekte op de valreep een thuiszege op Real Valladolid. Door een doelpunt in de voorlaatste minuut van de Zuid-Koreaan Lee Kang-In eindigde het duel in een leeg Mestalla in 2-1.

Bij Valencia, dat teleurstellend achtste staat, bleef Jasper Cillessen op de bank. Trainer Voro gaf de voorkeur aan de Spaanse keeper Jaume Domenech.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in La Liga