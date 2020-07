Leicester City is de derde plaats in de Premier League kwijtgeraakt aan Chelsea. De 'Foxes' speelden dinsdagavond met 1-1 gelijk bij Arsenal, terwijl de 'Blues' met 2-3 wonnen bij Crystal Palace.

Leicester begon in het King Power Stadium sterk aan het duel met Arsenal, maar kwam na twintig minuten op achterstand door een treffer van Pierre-Emerick Aubameyang. De Gabonees was het eindstation van een prachtige aanval en schoot een voorzet van Bukayo Saka binnen.

Tien minuten voor rust kwam Kelechi Iheanacho in de stromende regen tot scoren namens Leicester, maar zijn doelpunt werd afgekeurd vanwege een overtreding. In de tweede helft ging er ook een streep door een goal van Arsenal, waarbij Alexandre Lacazette net buitenspel stond.

De 'Gunners' moesten een kwartier voor tijd met tien man verder door een rode kaart voor Edward Nketiah. De net ingevallen aanvaller kwam onbesuisd in op James Justin en werd na tussenkomst van de VAR uit het veld gestuurd. In de slotfase profiteerde Leicester van de overtalsituatie met een treffer van Jamie Vardy, die zijn voet zette tegen een schot van Demarai Gray.

Door het gelijkspel zakt Leicester naar de vierde plaats. De ploeg van coach Brendan Rodgers heeft nu één punt achterstand op Chelsea. De bovenste vier ploegen in de Premier League spelen volgend seizoen in de Champions League. Arsenal bezet de zevende plek.

De spelers van Chelsea vieren het doelpunt van Tammy Abraham. (Foto: Pro Shots)

Chelsea ontsnapt aan puntenverlies bij Crystal Palace

Chelsea opende al in de zesde minuut de score via een treffer van Olivier Giroud. De Franse spits werkte van dichtbij een voorzet van Willian binnen, kort nadat Gary Cahill geblesseerd raakte. Twintig minuten later verdubbelde Christian Pulisic de marge met een hard schot in de korte hoek.

Crystal Palace, waar Patrick van Aanholt een basisplaats had, raakte niet van slag en kwam tien minuten voor rust terug in de wedstrijd via een schitterend doelpunt van Wilfried Zaha. De Ivoriaan schoot de bal vanaf zo'n 25 meter in de rechterbovenhoek.

Twintig minuten voor tijd breidde Tammy Abraham de marge weer uit voor de bezoekers met een schot in de verre hoek, maar een minuut later bracht Crystal Palace de spanning opnieuw terug via een intikker van Christian Benteke op aangeven van Van Aanholt. In blessuretijd was de thuisploeg met een kopbal van Scott Dann op de paal nog dicht bij de gelijkmaker.

Tim Krul moet met Norwich City vrezen voor degradatie uit de Premier League. De hekkensluiter verloor met 2-1 bij nummer zeventien Watford, dat nu tien punten voorsprong heeft op Norwich. Er staan nog vier wedstrijden op het programma voor De 'Canaries'.

