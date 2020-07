Chelsea heeft in ieder geval voor enkele uren de derde plaats in de Premier League overgenomen van Leicester City. De Londenaren wonnen dinsdagavond met 2-3 op bezoek bij Crystal Palace.

Chelsea opende al in de zesde minuut de score via een treffer van Olivier Giroud. De Franse spits werkte van dichtbij een voorzet van Willian binnen, kort nadat Gary Cahill geblesseerd raakte. Twintig minuten later verdubbelde Christian Pulisic de marge met een hard schot in de korte hoek.

Crystal Palace, waar Patrick van Aanholt een basisplaats had, raakte niet van slag en kwam tien minuten voor rust terug in de wedstrijd via een schitterend doelpunt van Wilfried Zaha. De Ivoriaan schoot de bal vanaf zo'n 25 meter in de rechterbovenhoek.

Twintig minuten voor tijd breidde Tammy Abraham de marge weer uit voor de bezoekers met een schot in de verre hoek, maar een minuut later bracht Crystal Palace de spanning opnieuw terug via een intikker van Christian Benteke op aangeven van Van Aanholt. In blessuretijd was de thuisploeg met een kopbal van Scott Dann op de paal nog dicht bij de gelijkmaker.

Door de overwinning heeft Chelsea nu twee punten meer dan Leicester, dat dinsdag om 21.15 uur nog op bezoek gaat bij Arsenal.

Tim Krul moet met Norwich City vrezen voor degradatie uit de Premier League. De hekkensluiter verloor met 2-1 bij nummer zeventien Watford, dat nu tien punten voorsprong heeft op Norwich. Er staan nog vier wedstrijden op het programma voor De 'Canaries'.

