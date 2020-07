FC Barcelona is dinsdag door het internationale sporttribunaal CAS in het gelijk gesteld in de zaak die Santos had aangespannen bij de FIFA vanwege handelingen rond de transfer van Neymar in 2013. De Braziliaanse club eiste een schadevergoeding van ruim 61 miljoen euro en een schorsing van een half jaar voor de aanvaller.

Volgens Santos had Barcelona zich niet aan de contracten gehouden bij het aantrekken van Neymar. De club beweerde dat de Catalanen slechts 17 miljoen van de in totaal 57 miljoen euro hadden overgemaakt, maar volgens het CAS zijn er geen regels overtreden.

"Het CAS oordeelt dat het contract tussen Santos en de speler in onderling overleg is beëindigd", meldt FC Barcelona in een verklaring. "Barcelona heeft geen overeenkomsten geschonden toen het extra betalingen deed aan de vader van de speler en het bedrijf N&N."

Tevens heeft Barcelona volgens het CAS geen fraude gepleegd bij het ondertekenen van het voorcontract van Neymar en de transferovereenkomst met Santos. De Zuid-Amerikaanse club moet nu wel 20.000 Zwitserse franken (circa 19.000 euro) aan proceskosten betalen.

Eerder kende de FIFA een schadevergoeding van 2 miljoen euro toe aan Santos in deze zaak. De achtvoudig landskampioen besloot daarop naar het CAS te stappen.

Barcelona werd vorige maand door een Spaanse rechtbank ook al deels in het gelijk gesteld in een zaak tegen Neymar. De Braziliaan moet zijn oude club 6,7 miljoen euro betalen. Hij meende recht te hebben op 43,65 miljoen euro als tekenpremie bij een contractverlenging in 2016. Omdat hij een jaar later naar Paris Saint-Germain verkaste, wilde Barcelona niet betalen.