De resterende achtste finales van de Champions League worden afgewerkt in het stadion van de thuisspelende club. De duels vinden plaats op 7 en 8 augustus.

Dat maakte de UEFA bekend. Eerder was er sprake van dat de wedstrijden mogelijk in Portugal gespeeld zouden worden. De kwartfinales, halve finales en finale vinden zoals eerder aangekondigd op neutraal terrein in Lissabon plaats.

Met Juventus-Olympique Lyon, Manchester City-Real Madrid, FC Barcelona-Napoli en Bayern München-Chelsea moeten nog vier returns in de achtste finales worden gespeeld. RB Leipzig, Atlético Madrid, Atalanta Bergamo en Paris Saint-Germain zijn al kwartfinalist.

De eindfase van de Champions League wordt in toernooivorm afgemaakt in het Estádio do Sport Lisboa van Benfica en het Estádio José Alvalade van Sporting CP. Zoals de kwartfinales (12-15 augustus) als de halve finales (18-19 augustus) gaan over slechts één wedstrijd in plaats van twee. De finale is op 23 augustus.

Inter-Getafe en Sevilla-AS Roma in Duitsland

Ook in de Europa League vinden de returns van de achtste finales plaats in het stadion van de thuisspelende club. Uitzonderingen zijn Internazionale-Getafe en Sevilla-AS Roma, waar het eerste duel door de coronamaatregelen al niet door kon gaan. Deze ontmoetingen worden over één duel afgewerkt in Duitsland.

Ook de eindfase van de Europa League is op Duitse bodem, in Duisburg, Düsseldorf, Gelsenkirchen en Keulen. In die laatste plaats wordt op 21 augustus de finale gespeeld. Net als in de Champions League worden de kwartfinales (10 en 11 augustus) en halve finales (16 en 17 augustus) over één duel beslecht.

De loting voor de eindfase van de Champions League (12.00 uur) en de Europa League (13.00 uur) vindt vrijdag plaats. Dat gebeurt in het Zwitserse Nyon.