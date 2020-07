Premier League 路

35' GOAL Crystal Palace! 1-2



Wat een manier om je ploeg weer terug in het duel te schieten. Wilfried Zaha krijgt de bal na goed doorzetten van Patrick van Aanholt en ramt de bal van een meter of twintig in het doel. De bal is hard en vlak onder de lat, maar nou niet zo ver in de hoek dat Kepa Arrizabalaga kansloos is. Foutje van de keeper van Chelsea, al is de treffer er niet minder fraai om.