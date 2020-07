Fortuna Sittard gaat intensief samenwerken met FC Dordrecht. De Eredivisionist is onder meer van plan om talenten te stallen bij de club uit de Keuken Kampioen Divisie.

"Het niveau ligt een stuk hoger dan twee jaar terug en daardoor krijgen een aantal jonge talenten minder kansen dan wij ze willen geven", zegt Sjoerd Ars, technisch manager van Fortuna, maandag op de clubsite. "Vanuit die gedachtegang is de samenwerking met FC Dordrecht een logische stap."

Fortuna sprak met meerdere clubs uit de Keuken Kampioen Divisie voordat de keuze op Dordrecht viel. "Bij die club was het gevoel vanaf het begin erg goed", vervolgt Ars. "We zijn ervan overtuigd dat dit een win-winsituatie oplevert voor beide partijen en gaan er samen een mooie en langdurige samenwerking maken."

Naast het stallen van talenten zullen de clubs ook samen gaan werken op technisch en commercieel vlak. De bedoeling is ook om kennis, ervaringen en het zakelijke netwerk met elkaar te delen.

Fortuna begint in september aan het derde opeenvolgende seizoen in de Eredivisie. FC Dordrecht hield dit jaar in het vroegtijdig afgebroken seizoen in de Keuken Kampioen Divisie alleen Helmond Sport onder zich.