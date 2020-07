Feyenoord heeft dinsdag Zeljko Petrovic aangesteld als assistent-trainer. De 54-jarige coach tekent een contract voor een seizoen bij de Rotterdammers en wordt opnieuw de rechterhand van Dick Advocaat.

Door de komst van Petrovic is de technische staf van Feyenoord nu compleet. De geboren Montenegrijn is de opvolger van Said Bakkati, die naar FC Cincinnati vertrok om als assistent van trainer Jaap Stam aan de slag te gaan. John de Wolf en Cor Pot zijn de andere assistenten van Advocaat.

Petrovic was in het seizoen 2004/2005 ook al assistent-trainer bij Feyenoord. "Ik heb daarna veel van de wereld gezien, veel ervaringen opgedaan. Die neem ik nu allemaal weer mee naar Rotterdam. Ik ga er alles aan doen om de successen die Feyenoord boekt sinds de komst van Advocaat komend seizoen door te zetten", zegt Petrovic op de website van Feyenoord.

Petrovic en Advocaat zijn geen onbekenden van elkaar. De twee werkten al samen bij Servië (2014), Sunderland (2015) en FC Utrecht (2018/2019). Telkens was Advocaat de hoofdcoach en Petrovic de assistent.

"Hij is een ervaren assistent-trainer die heeft bewezen een goede combinatie te vormen met Dick Advocaat", aldus technisch directeur Frank Arnesen. "We hebben er alle vertrouwen in dat Zeljko er samen met de overige stafleden voor gaat zorgen dat Feyenoord komend seizoen top presteert."

Petrovic was verder als coach ook werkzaam bij onder meer RKC Waalwijk, Hamburger SV, West Ham United, Anzhi en ADO Den Haag. In het afgelopen half jaar was hij werkzaam als hoofdtrainer bij het Kroatische Inter Zapresic.