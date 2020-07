Feyenoord moet het in de hele voorbereiding op het nieuwe seizoen doen zonder Tyrell Malacia. De linksback van de Rotterdammers moet een operatie ondergaan vanwege een heupblessure en is daardoor de komende tijd uit de roulatie.

Feyenoord maakte dinsdag niet bekend of Malacia wel fit is voor de herstart van de Eredivisie. Het nieuwe seizoen gaat naar alle waarschijnlijkheid op 12 september van start. De KNVB werkt momenteel aan het speelschema.

De twintigjarige Malacia was in het afgelopen seizoen sinds de komst van trainer Dick Advocaat in oktober een vaste waarde in de verdediging van Feyenoord. Hij speelde tot dusver 53 duels voor Feyenoord en scoorde drie keer.

De spelers van Feyenoord hebben momenteel vakantie. De club uit Rotterdam begint in principe eind juli met de voorbereiding op het nieuwe seizoen.