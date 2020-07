Ajax heeft alsnog een akkoord bereikt met de spelers over een loonoffer. De selectie zal een deel van het salaris inleveren om de club financieel te steunen vanwege de coronacrisis.

Daley Blind gaf in mei namens de spelersraad al aan dat de selectie van Ajax salaris af wil staan, maar een definitief akkoord liet lang op zich wachten. Eind vorige week bereikten de spelers alsnog overeenstemming met de club, bevestigt een woordvoerder van Ajax dinsdag aan NU.nl na berichtgeving van het AD en De Telegraaf.

Het is niet duidelijk hoeveel procent van het salaris Ajax zal inhouden en over welke maanden de spelers een deel van het loon moeten inleveren. De club wil vooralsnog niks bekendmaken over de details van het langverwachte akkoord.

Ajax is de laatste topclub in de Eredivisie die met de selectie tot overeenstemming komt over een loonoffer. PSV en Feyenoord bereikten in mei al een akkoord met de spelers en AZ volgde in juni.

Clubs lopen veel inkomsten mis door coronacrisis

Het afgelopen Eredivisie-seizoen werd in maart gestaakt door de coronacrisis en kon door de maatregelen van de overheid niet meer afgemaakt worden. De clubs lopen daardoor veel inkomsten mis.

Het nieuwe seizoen kan wel gewoon in september van start gaan. Dan is er ook weer publiek welkom bij wedstrijden, maar stadions mogen nog niet vol zitten om een gepaste afstand tussen toeschouwers te kunnen bewaren. Clubs lopen daardoor ook een deel van het inkomen uit kaartverkoop mis.

De clubs in het betaald voetbal krijgen woensdag een protocol van de KNVB overhandigd waarin staat hoe ze moeten omgaan met de coronamaatregelen en het beperkt toelaten van publiek.