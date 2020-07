De Major League Soccer (MLS) keert in de nacht van woensdag op donderdag (Nederlandse tijd) op speciale wijze terug met het MLS is Back Tournament. Met strenge maatregelen wordt in Disney World in Orlando, Florida het seizoen hervat. Wat staat Frank de Boer en de debuterende Jaap Stam te wachten?

De reguliere competitie in de Verenigde Staten werd begin maart na twee speelrondes stilgelegd vanwege de coronacrisis. Uitspelen op de gebruikelijke manier (al dan niet zonder publiek) was voor de MLS geen optie: clubs moesten te veel lange reizen maken en dat leverde onnodige risico's op.

De organisatie van de competitie besloot in juni om de competitie te vervolgen met een toernooivorm. Dat toernooi vindt plaats tussen 8 juli en 11 augustus bij Walt Disney World in Orlando in de staat Florida. "Op deze manier hebben we de mogelijkheid om alle clubs in een gecontroleerde omgeving te laten spelen", zei MLS-baas Don Garber destijds.

Oorspronkelijk zouden alle clubs uit de MLS deelnemen aan het toernooi, maar dinsdag werd duidelijk dat FC Dallas is uitgesloten van deelname. Bij Dallas zijn tien spelers en een lid van de technische staf positief getest op het coronavirus.

De selectie van Los Angeles FC werd voor vertrek naar Orlando wel uitgezwaaid door fans. (Foto: Pro Shots)

Groepsduels tellen mee voor reguliere seizoen

De overige 25 MLS-teams zijn verdeeld over zes poules, waar zij zich kunnen plaatsen voor de knock-outfase. Teams uit de Eastern Conference zitten bij elkaar in de groep, net als teams uit de Western Conference. Voorlopig is er één poule met zes teams, vier poules met vier teams en één poule met drie teams. Het is nog niet duidelijk of er door de uitsluiting van FC Dallas nog geschoven wordt in de poules.

De nummers één en twee van iedere poule plaatsen zich voor de knock-outfase, net als de vier beste nummers drie. De winnaar van de finale, die op 11 augustus wordt gehouden, bemachtigt een ticket voor de CONCACAF Champions League in 2021. De finale gaat hoe dan ook tussen een ploeg uit de Eastern Conference en een team uit de Western Conference. Net als in Europa is het op dit toernooi toegestaan om vijf keer te wisselen tijdens wedstrijden.

Alle wedstrijden in de groepsfase tellen mee voor het reguliere MLS-seizoen. Het is nog niet bekend wanneer dat hervat kan worden, maar de MLS werkt aan een nieuw speelschema voor na het toernooi in Orlando waarbij wedstrijden weer op de 'ouderwetse' manier gespeeld kunnen worden.

De Nederlanders in de MLS Atlanta United: Frank de Boer (trainer)

Columbus Crew: Vito Wormgoor, Eloy Room, Youness Mokhtar

Los Angeles FC: Kenneth Vermeer

Seattle Sounders FC: Kelvin Leerdam

New England Revolution: Alexander Büttner

San Jose Earthquakes: Danny Hoesen

Chicago Fire: Johan Kappelhof

Philadelphia Union: Jamiro Monteiro

FC Cincinnati: Jaap Stam (trainer), Maikel van der Werff, Siem de Jong, Jürgen Locadia

Jaap Stam gaat tijdens het toernooi zijn debuut maken als trainer van FC Cincinnati. (Foto: Pro Shots)

MLS neemt strenge veiligheidsmaatregelen

De MLS heeft samen met gezondheidsexperts een plan gemaakt om alle spelers, stafleden en het overige personeel te kunnen blijven testen tijdens het toernooi. Het is de bedoeling dat alle betrokkenen om de twee dagen getest worden op het coronavirus.

Alle spelers verblijven verplicht het hele toernooi in een hotel, moeten daar afstand van elkaar houden en mondkapjes dragen. Als iemand positief wordt getest op het coronavirus, wordt die persoon direct apart gezet. Het betekent niet dat een ploeg direct uit het toernooi wordt gehaald.

Vanwege de strenge veiligheidseisen worden de in totaal 54 wedstrijden op het toernooi in Orlando zonder publiek afgewerkt. Het toernooi begint in de nacht van woensdag op donderdag met Orlando City-Inter Miami (aftrap 2.00 uur). Het duel tussen Nashville SC en Chicago Fire, dat ook op de eerste dag zou worden gespeeld, is al uitgesteld wegens vijf coronagevallen bij Nashville.

Atlanta United (De Boer) en FC Cincinnati (Stam) zitten bij elkaar in de groep en beginnen het toernooi in de nacht van zaterdag op zondag.

Alle spelers werden bij aankomst in Orlando direct getest op het coronavirus. (Foto: Pro Shots)