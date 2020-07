Frenkie de Jong heeft dinsdag de groepstraining hervat bij FC Barcelona. De Nederlander, die last had van een kuitblessure, kan woensdag in de stadsderby tegen Espanyol zijn rentree maken.

De 23-jarige De Jong liep de blessure vermoedelijk op in het duel met Real Mallorca (0-4) op 13 juni. Hij moest zich toen vlak voor tijd laten vervangen vanwege lichte klachten, maar die waren in de dagen daarna erger geworden.

De middenvelder uit Arkel deed daarom niet mee in de La Liga-wedstrijden van FC Barcelona tegen Leganés, Sevilla, Athletic Club, Celta de Vigo, Atlético Madrid en Villarreal.

Het is nog niet bekend of De Jong ook bij de selectie zit voor het thuisduel met Espanyol (aftrap woensdag om 22.00 uur). De Catalanen kunnen de Oranje-international in de strijd om de landstitel goed gebruiken; 'Barça' heeft met nog vier duels te gaan vier punten minder dan koploper Real Madrid.

