Lucas Ocampos beleefde maandag naar eigen zeggen de gekste wedstrijd die hij ooit gespeeld heeft. De buitenspeler van Sevilla maakte het enige doelpunt tegen Eibar (1-0) en voorkwam diep in de blessuretijd als gelegenheidsdoelman de gelijkmaker.

De 25-jarige Ocampos trok in de zevende minuut van de blessuretijd de keepershandschoenen aan, omdat doelman Tomas Vaclík geblesseerd naar de kant moest en Sevilla al vijf keer had gewisseld. Een minuut later wist de Argentijn met een knappe redding zelfs de gelijkmaker te voorkomen van Eibar-doelman Marko Dmitrovic.

"Dit is zeker de gekste en meest bijzondere wedstrijd die ik ooit heb gespeeld", zei Ocampos na afloop van het duel, geciteerd door El Mundo Deportivo. "Het is voor ons niet altijd makkelijk om een wedstrijd over de streep te trekken en daarom ben ik superblij dat we gewonnen hebben."

Ocampos, die Sevilla vlak na de rust nog op voorsprong had gezet, had nooit gedacht ooit in een echte wedstrijd te hoeven keepen. "Ik vind het altijd leuk om keeper te zijn, maar dan wel op de training als we een vrije oefening aan het doen zijn."

"Voordat ik de handschoenen omdeed, kreeg ik nog wat instructies van de keeperstrainer. Hij zei tegen mij: 'maak niet de fout door naast je doel te gaan staan'. Dat is het wat ik heb geprobeerd", aldus Ocampos.

De overwinning van Sevilla was niet onbelangrijk, want de huidige nummer vier van La Liga heeft nu zes punten voorsprong op nummer vijf Villarreal en heeft een Champions League-ticket met nog vier duels te gaan bijna binnen.

