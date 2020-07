FC Dallas zal deze maand niet meedoen aan het toernooi van de Major League Soccer (MLS) in Orlando. De Amerikaanse club is uitgesloten van deelname nadat tien spelers positief zijn getest op het coronavirus.

FC Dallas arriveerde vorige week al in Orlando, waar de spelers en staf uitgebreid werden onderzocht. Uiteindelijk bleek dat tien spelers en een lid van de technische staf het COVID-19-virus onder de leden hebben.

"Van de 550 spelers die we in Orlando hebben getest, testten er dertien positief. Aangezien tien van die dertien besmettingen bij FC Dallas vandaan komen, konden we niet anders dan deze club uitsluiten van deelname", zegt MLS-baas Don Garber tegen persbureau Reuters.

FC Dallas zou donderdag voor het eerst in actie komen in Disney World, waar het toernooi wordt gehouden. Mochten er nog meer teams zijn waarvan een groot deel van de selectie besmet is, dan bestaat volgens Garber de kans dat het toernooi wordt afgelast.

FC Dallas staat achter besluit van MLS

FC Dallas zegt in een verklaring alle begrip te hebben voor de beslissing van de MLS. "Voor ons heeft het geen zin om nu in actie te komen", zegt hoofdtrainer Luchi Gonzalez. "Natuurlijk zijn we teleurgesteld, maar de gezondheid van onze spelers en staf en die van de andere clubs heeft onze hoogste prioriteit."

Het reguliere seizoen in de MLS werd in maart stilgelegd vanwege de coronacrisis. Vanwege het gebrek aan ruimte op de wedstrijdkalender wordt de competitie dus afgemaakt in toernooivorm.

Met Frank de Boer (Atlanta United) en Jaap Stam (FC Cincinnati) zijn er twee Nederlandse trainers actief in de MLS. De oud-internationals zitten bij elkaar in de poule. De eerste wedstrijden worden in de nacht van woensdag op donderdag (Nederlandse tijd) gespeeld.