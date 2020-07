José Mourinho kan het wel waarderen dat Tottenham Hotspur-ploeggenoten Hugo Lloris en Son Heung-min het maandagavond in de thuiswedstrijd tegen Everton (1-0) even met elkaar aan de stok kregen. De Portugees denkt dat het goed is voor de ontwikkeling van het team.

Een zichtbaar boze Lloris rende op Son af toen de spelers aan het einde van de eerste helft de kleedkamers opzochten, omdat hij vond dat de Zuid-Koreaanse aanvaller niet voldoende meeverdedigde. Andere spelers van Tottenham Hotspur moesten de twee teamgenoten uit elkaar houden om escalatie te voorkomen.

"Ik vond het prachtig om te zien", zei manager Mourinho na afloop bij Sky Sports. "En als je iemand de schuld wil geven, moet je bij mij zijn. Ik was kritisch op mijn spelers omdat ik vind dat ze te weinig zelfreflectie tonen. Daarom zei ik dat de spelers meer van elkaar mogen eisen en dat ze elkaar onder druk mogen zetten."

"Son is een geweldige jongen waar iedereen gek op is. Maar onze aanvoerder (Lloris, red.) oordeelde dat hij meer moest doen voor het team. Volgens mij was dit een heel belangrijk moment voor het team in het kader van ontwikkeling. Toen ik de ruzie zag, was ik ervan overtuigd dat ze voor de rest van het duel samen zouden strijden."

José Mourinho was blij met het opstootje tussen Son Heung-min en Hugo Lloris. (Foto: Pro Shots)

'Ik heb geen interesse in Fair Play Cup'

De 57-jarige Mourinho uitte zaterdag na het pijnlijke 3-1-verlies bij Sheffield United nog kritiek op de mentaliteit van zijn spelers, die sinds de hervatting van de competitie wisselvallig presteren. 'The Special One' is dan ook blij om te zien dat hij iets heeft losgemaakt in zijn groep.

"Een team met aardige jongens kan aan het einde van het seizoen alleen de Fair Play Cup winnen. Dat is een prijs die ik in mijn carrière nog nooit heb gewonnen en die ik ook nooit zal willen winnen", zei Mourinho.

"Je hebt bepaalde karakters nodig in je selectie. Ik houd niet van een team dat helemaal niet op een kritische manier reflecteert. De ruzie tussen Lloris en Son had in de kleedkamer en niet op het veld moeten gebeuren, maar geloof me: bij al mijn winnende teams waren er grote ruzies."

Door de zege op Everton blijft nummer acht Tottenham serieus in de race voor de Europese tickets. Door de uitsluiting van Manchester City, dat twee seizoenen geen Europees voetbal mag spelen, gaan de bovenste vijf ploegen rechtstreeks de Champions League in. Het verschil tussen Tottenham en nummer vijf Manchester United is zeven punten.

