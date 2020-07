De opluchting is groot bij Davy Klaassen na het veiligstellen van lijfsbehoud met Werder Bremen. De geplaagde Bundesliga-club speelde maandagavond met 2-2 gelijk bij FC Heidenheim en komt volgend seizoen 'gewoon' weer op het hoogste niveau uit.

"Na dit seizoen, waarin het vanaf het begin al heel moeilijk was voor ons, zijn we gewoon blij en opgelucht", zei een tevreden Klaassen na de return in de Voith-Arena. "Maar het is duidelijk dat we het volgend seizoen een stuk beter moeten doen."

Werder Bremen ontkwam in het reguliere seizoen op de slotdag maar ternauwernood aan rechtstreekse degradatie, maar de ploeg van Klaassen was als nummer zestien wel veroordeeld tot een play-off tegen Tweede Bundesliga-club Heidenheim.

Na de doelpuntloze remise in de heenwedstrijd van vorige week maakte Werder het ook in de return nog spannend. Het 2-2-gelijkspel was wel net voldoende voor 'Die Werderaner' om niet voor het eerst in 39 jaar te degraderen.

'Het was geen achtbaan, maar een vrije val'

De 27-jarige Klaassen erkent dat zijn tweede seizoen bij Werder Bremen - hij kwam in de zomer van 2018 over van Everton - anders verliep dan hij had gehoopt. "Fysiek en mentaal was het gewoon heel moeilijk, maar de opluchting is groot. We hebben nu wel een paar weken vakantie nodig."

Trainer Florian Kohfeldt vindt het tweeluik met Heidenheim typerend voor het seizoen dat Werder Bremen door heeft gemaakt. Hoewel de blijdschap groot is, realiseert hij zich dat het nooit zover had mogen komen.

"Dit seizoen was geen achtbaan, maar een lange vrije val", zei Kohfeldt bij Kicker. "Wat betreft ons voetbal is elk puntje van kritiek gerechtvaardigd, maar de jongens hebben wel karakter en mentaliteit getoond. We werden vaak ten dode opgeschreven, maar kwamen altijd terug."