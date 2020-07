Sevilla heeft goede zaken gedaan in de strijd om plaatsing voor de Champions League. Met Luuk de Jong in de basis werd maandag met 1-0 gewonnen van Eibar. De hoofdrol was voor Lucas Ocampos, die matchwinner werd én de gelijkmaker voorkwam.

Het enige doelpunt in het Estadio Ramón Sánchez Pizjuan viel na een klein uur spelen. Een voorzet van Jesús Navas ging net aan De Jong voorbij, waarna Ocampos de bal bij de tweede paal alsnog binnen kon tikken.

Diezelfde Ocampos voorkwam in blessuretijd hoogstpersoonlijk dat Sevilla de zege alsnog verspeelde. Nadat doelman Tomas Vaclík geblesseerd was uitgevallen (en Sevilla al vijf keer had gewisseld) trok de Argentijn de keepershandschoenen aan. Met een fraaie reflex voorkwam hij de 1-1 van zijn mee naar voren gekomen 'collega-keeper' Marko Dmitrovic.

Sevilla komt door de overwinning steviger op de vierde plaats te staan in La Liga. De voorsprong op naaste belager Villarreal, dat zondag met 1-4 verloor van FC Barcelona, is nu opgelopen tot zes punten.

In Spanje plaatst de top vier zich rechtstreeks voor de Champions League. Real Madrid en FC Barcelona hebben zich daar al van verzekerd, Atlético Madrid bezet met nog vier speelronden te gaan de derde plaats.

De wedstrijd tussen Levante en Real Sociedad eindigde eerder op de avond in 1-1. Voormalig Willem II-spits Alexander Isak opende namens Sociedad met een prachtig hakje de score, maar José Luis Morales zorgde ervoor dat het niet genoeg was voor de winst.

Steven Bergwijn vecht een duel om de bal uit met Moise Kean van Everton. (Foto: Pro Shots)

Tottenham houdt Europese ambities levend

In Engeland boekte Tottenham Hotspur een nipte thuiszege op Everton: 1-0. De ploeg van trainer José Mourinho houdt daardoor zicht op Europees voetbal.

Bergwijn, die vorige week nog in de basis stond in het met 3-1 verloren uitduel met Sheffield United, moest het deze keer doen met een invalbeurt. De Nederlander werd twaalf minuten voor tijd ingebracht.

De eindstand stond toen al lang op het scorebord. Michael Kean veranderde na een half uur spelen een schot van de Argentijn Giovani Lo Celso zodanig van richting dat hij zijn keeper Jordan Pickford kansloos liet.

Opvallend moment in het tegenvallende duel was een opstootje tussen ploeggenoten Hugo Lloris en Heung-Min Son bij het verlaten van het veld na de eerste helft. De twee moesten door ploeggenoten uit elkaar worden gehouden, maar lieten na de pauze met een omhelzing zien het weer bijgelegd te hebben.

Tottenham klimt door de overwinning naar de achtste plaats in de Premier League, vlak achter Arsenal. Everton lijkt op de elfde plaats een Europees ticket definitief te kunnen vergeten.