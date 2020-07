Werder Bremen speelt ook volgend seizoen op het hoogste niveau in Duitsland. De ploeg van aanvoerder Davy Klaassen rekende in de play-off om promotie/degradatie moeizaam af met FC Heidenheim.

Nadat het eerste duel donderdag in Bremen in 0-0 was geëindigd, hielden beide ploegen elkaar maandag in Heidenheim opnieuw in balans: 2-2. Op basis van gescoorde uitdoelpunten trekt Werder aan het langste eind.

Werder kroop eerder in de reguliere competitie ook al door het oog van de naald. Op de laatste speeldag van de Bundesliga ontsnapte de ploeg aan directe degradatie en steeg het naar de zestiende plaats, goed voor een ticket voor de play-offs tegen Heidenheim, de nummer drie op het tweede niveau.

Degradatie van Werder Bremen zou een bijzonder moment zijn geweest in de Duitse voetbalhistorie. Geen enkele club was zoveel seizoenen (56) actief op het hoogste niveau. Bayern München en Hamburger SV volgen met 55.

Werder Bremen in de problemen ondanks droomstart

Werder Bremen kende een ideale start in de lege Voith Arena. Al na drie minuten kwamen de bezoekers dankzij een eigen doelpunt van Norman Theuerkauf op voorsprong.

De ploeg van Florian Kohfeldt liet de kans liggen om het duel al voor de pauze te beslissen en daarvoor kreeg het bijna de rekening gepresenteerd. Heidenheim werd sterker naarmate de wedstrijd vorderde, al viel de gelijkmaker van Tim Kleindienst pas vijf minuten voor tijd.

Wetende dat nog een tegendoelpunt een einde zou maken aan een verblijf van bijna vier decennia lang onafgebroken in de Bundesliga, ontspon zich een zenuwachtige slotfase. Daarin kwam eerst Werder weer op voorsprong, waarna Heidenheim in de allerlaatste seconde nog scoorde vanaf de stip.