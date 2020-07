La Liga ·

15' GOAL Real Sociedad! 0-1



We noemden hem net al, en Alexander Isak blijft in Spanje doen wat hij ook in Tilburg deed: scoren. De Zweedse spits komt uitstekend voor zijn man en tikt een voorzet via de handen van de keeper in het dak van het doel. Het is zijn negende competitietreffer van het seizoen.