Bryan Linssen is blij dat hij zich na moeizame onderhandelingen volgend seizoen dan toch speler van Feyenoord mag noemen. De 29-jarige aanvaller zegt een sportieve stap verkozen te hebben boven puur financieel gewin.

Linssen, die maandag voor drie jaar tekende in De Kuip, maakte eind vorig jaar bekend zijn aflopende contract bij Vitesse niet te zullen verlengen. Omdat geïnteresseerde clubs geen transfersom voor hem op tafel hoefden te leggen, verkeerde hij naar eigen zeggen in een "luxepositie."

"Ik hoefde niet meteen op het eerste aanbod in te gaan, van welke club dan ook", zegt hij in een video op de website van Feyenoord. "Ik heb echt wel wat clubs afgeslagen, ik was echt op zoek naar een sportieve stap."

Linssen liet daardoor de kans lopen om voor het grote geld in het Midden-Oosten te kiezen. "Als het me puur om de financiën was te doen, had ik nu wel aan een strand in Dubai gelegen. Je wil gewoon dat alles goed is."

'Duurde lang, maar de deur bleef altijd open'

Linssen stond al maanden in de belangstelling van Feyenoord, maar een deal leek aanvankelijk af te ketsen. In mei legde de Limburger een aanbieding naast zich neer omdat hij niet tevreden was over het financiële voorstel.

"Er is lange tijd overheen gegaan", geeft de maker van veertien doelpunten in het afgelopen Eredivisie-seizoen toe. "Maar de deur voor Feyenoord is nooit dicht gegaan. Die heb ik altijd open gelaten."

Voor Linssen is Feyenoord de zevende club uit zijn loopbaan. Hij kwam eerder uit voor MVV, VVV-Venlo, Heracles Almelo, FC Groningen en Vitesse. Bij Feyenoord is hij na Mark Diemers en Christian Conteh de derde versterking voor komend seizoen.