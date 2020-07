Ron Jans verwacht dat FC Twente de selectie over drie weken op meerdere plekken heeft versterkt. De coach, die maandag zijn eerste training leidde bij de Tukkers, realiseert zich wel dat de noodlijdende Eredivisionist het met een lege portemonnee moeilijk gaat krijgen op de transfermarkt.

"We hebben nog zoveel spelers nodig. Er gaat ook wel wat komen, maar we worden natuurlijk wel beperkt door financiën", zegt Jans in gesprek met FOX Sports. "Daardoor zullen we ook weer gedwongen zijn tot wat huurlingen. Op 27 juli denk ik dat we nieuwe spelers hebben, maar ook dan zullen we nog niet compleet zijn."

FC Twente zag van de selectie van vorig seizoen veel spelers vertrekken. Een rits huurlingen - onder wie Noa Lang (Ajax), Giovanni Troupée (FC Utrecht) en Oriol Busquets (FC Barcelona) - keerden terug naar hun clubs, terwijl Paul Verhaegh een punt achter zijn loopbaan zette en Peet Bijen voor een avontuur bij ADO Den Haag koos.

Daartegenover staat vooralsnog alleen de komst van linksback Gijs Smal, die overkomt van FC Volendam. "In de afgelopen weken ben ik ook een soort assistent-scout geweest om te helpen zoeken naar spelers", zegt Jans. "We steken er veel tijd en energie in. De spelers die we nu hebben, verdienen ook de aandacht. Maar het is nog niet genoeg."

Ron Jans leidde maandag zijn eerste training als coach van FC Twente. (Foto: Pro Shots)

'Oplossing van conflict Brama en Boschker opluchting'

Opsteker voor Jans is het nieuws dat Wout Brama maandag zijn contract met een jaar verlengde. De 33-jarige middenvelder kwam in 2020 nog niet in actie door een conflict met keeperstrainer Sander Boschker, die vorig seizoen in een uitgelekt gesprek met de supporters zei dat Brama voor wrijving in de groep zorgt.

"Toen ik hier kwam zei ik tegen Sander en Wout: luister, er is iets gebeurd en dat is nog niet uit de wereld", vertelt Jans. "Dat moet wel, want je kunt niet hebben dat er spanning is als ze elkaar tegengekomen. Het is nu wél uit de wereld en ik denk dat dat voor een heleboel mensen een opluchting is, met Sander en Wout voorop."

De 61-jarige Jans begint bij FC Twente aan zijn eerste klus na zijn gedwongen vertrek bij FC Cincinnati in februari. Hij was in de Eredivisie eerder al trainer van FC Groningen, sc Heerenveen en PEC Zwolle.