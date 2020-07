Feyenoord heeft maandag alsnog de transfer van Bryan Linssen afgerond. De aanvaller kwam twee maanden geleden niet tot een akkoord met de Rotterdammers, maar zet nu alsnog zijn handtekening onder een driejarig contract.

De 29-jarige Linssen stond al enige tijd in de belangstelling van Feyenoord, maar de transfer ketste in mei af omdat de Limburger niet tevreden was met het financiële voorstel dat hij kreeg. De Rotterdammers bleven eveneens bij hun standpunt, maar hebben de aanbieding alsnog verbeterd om Linssen vast te kunnen leggen.

Afgelopen seizoen speelde Linssen voor Vitesse, maar hij besloot zijn aflopende contract bij de Arnhemmers niet te verlengen en transfervrij op zoek te gaan naar een nieuwe club. Feyenoord hoeft dus geen afkoopsom te betalen.

Voor Linssen is Feyenoord de zevende club uit zijn loopbaan. De aanvaller doorliep de jeugdopleiding van Fortuna Sittard en maakte daar ook zijn debuut als prof, waarna hij ook het shirt van MVV, VVV-Venlo, Heracles Almelo, FC Groningen en Vitesse droeg.

Arnesen: 'Voor Linssen en Feyenoord een stap vooruit'

Technisch directeur Frank Arnesen is blij dat hij de transfer alsnog heeft kunnen afronden. "Het is geen geheim dat we al langer gecharmeerd zijn van Bryan", zegt Arnesen op de website van Feyenoord.

"Zijn manier van spelen, zijn drive en zijn voorkomen passen goed bij Feyenoord. Bryan is heel doeltreffend en kan daarmee van grote toegevoegde waarde zijn voor Feyenoord. Mooi dus dat we er alsnog zijn uitgekomen. Zowel voor hem als voor ons is dit een stap vooruit."

Linssen is voor Feyenoord de derde aanwinst met het oog op volgend seizoen. De nummer drie van het door de coronacrisis afgebroken Eredivisie-seizoen versterkte zich eerder al met middenvelder Mark Diemers en aanvaller Christian Conteh.