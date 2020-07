Manchester City-manager Josep Guardiola heeft er geen verklaring voor dat zijn ploeg dit seizoen al negen keer verloren heeft in de Premier League. De 49-jarige Catalaan beleeft in negatief opzicht een voor hem uniek seizoen.

Door het verlies van City zondag op bezoek bij Southampton (1-0) heeft een team van Guardiola voor het eerst drie opeenvolgende uitwedstrijden in de competitie verloren.

Bovendien is negen competitienederlagen met afstand een negatief record voor de oud-trainer van FC Barcelona en Bayern München in zijn elf seizoenen als hoofdcoach. In de jaargang 2016/2017, zijn eerste bij City, verloor zijn elftal zes keer.

"Ik vind het lastig om een reden te vinden waarom we zo vaak verloren hebben", zei Guardiola na het duel met Southampton, waarin zijn team niet scoorde ondanks liefst 24 schoten op doel. "We hebben meer dan goed gespeeld, maar het is niet genoeg om wedstrijden te winnen."

City, de kampioen van 2018 en 2019, heeft met nog vijf duels te gaan een achterstand van 23 punten op koploper Liverpool. De ploeg van Guardiola heeft vaker gescoord dan de kampioen (81 om 72) en hetzelfde doelsaldo (+47), maar Liverpool verloor dit seizoen maar twee keer.

"We kunnen niet zeggen dat we dit seizoen een ploeg zijn die geen doelpunten maakt. We hebben de meeste goals gemaakt in de Premier League", aldus Guardiola. "We creëren ook veel kansen en krijgen de minste kansen tegen. Maar toch verliezen we veel wedstrijden."

Competitienederlagen van ploegen van Guardiola 2008/2009 (FC Barcelona): 5

2009/2010 (FC Barcelona): 1

2010/2011 (FC Barcelona): 2

2011/2012 (FC Barcelona): 3

2013/2014 (Bayern München): 2

2014/2015 (Bayern München): 5

2015/2016 (Bayern München): 2

2016/2017 (Manchester City): 6

2017/2018 (Manchester City): 2

2018/2019 (Manchester City): 4

2019/2020 (Manchester City): 9

