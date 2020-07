Wout Brama speelt ook volgend seizoen bij FC Twente. De 33-jarige middenvelder heeft na een verzoeningsgesprek met keeperstrainer Sander Boschker voor een jaar bijgetekend.

"Ik ben blij met dit nieuwe contract en dat mijn toekomst bij FC Twente ligt", zegt Brama maandag op de site van zijn club. "Ik denk dat ik absoluut nog van waarde kan zijn voor de nieuwe ploeg."

De drievoudig international van Oranje, die sinds 2018 bezig is aan zijn tweede periode bij FC Twente, kende een tumultueus seizoen 2019/2020, waarin hij na de winterstop niet meer in actie kwam.

In februari lekte een fragment uit van een gesprek van de inmiddels vertrokken hoofdtrainer Gonzalo García en Boschker met een groep supporters, waarin de coaches zeiden dat Brama voor veel onrust zorgt in de selectie. "Wout ondermijnt het gezag. Ik wil niet zeggen dat hij vergif is voor de spelersgroep, maar hij zorgt wel voor wrijving", zei Boschker toen.

Dat geschil is nu uit de wereld, zeggen beide clubiconen. "Gelukkig heb ik vorige week met Sander de problemen van vorig seizoen uit kunnen praten", aldus Brama. "De manier waarop ik tijdens het bewuste gesprek met supporters na afloop bij FC Emmen werd neergezet vond ik niet kunnen. Ik zet daar nu een streep onder, dat ligt achter ons."

Boschker: "De manier waarop ik tijdens het bewuste gesprek over Wout heb gesproken was niet goed. Het beeld dat ik van Wout heb geschetst was niet correct. Dat heb ik met Wout kunnen bespreken en ik heb daarvoor mijn excuses aangeboden."

Directeur biedt excuses aan

Algemeen directeur Paul van der Kraan vindt dat FC Twente niet goed met de situatie rond Brama is omgegaan. "Wout kwam in een kwaad daglicht te staan en zo ken ik hem helemaal niet. Het kan niet zo zijn dat er op die manier openlijk over een werknemer wordt gesproken, dat is FC Twente onwaardig en daarvoor zijn excuses op zijn plaats."

Brama doorliep de jeugdopleiding van FC Twente en debuteerde in 2005 namens die club in het betaald voetbal. Hij kwam tussen 2005 en 2014 en sinds 2018 in totaal tot 356 officiële wedstrijden en tien goals voor de Tukkers.