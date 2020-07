Antonio Conte is furieus over de manier waarop Internazionale zich zondag in de Serie A liet aftroeven door Bologna. De 'Nerazzurri' verloren op eigen veld verrassend met 1-2 van de middenmoter en lijken de landstitel definitief te kunnen vergeten.

"Ik hoop dat mijn spelers minstens 1 procent van de teleurstelling voelen die nu door mij heen gaat", zei een terneergeslagen Conte op zijn persconferentie. "We zijn heel erg teleurgesteld, want we zijn erin geslaagd een wedstrijd te verliezen die we makkelijk hadden moeten winnen."

"Op dit moment ben ik vooral boos op mezelf, omdat ik verantwoordelijk ben voor wat er op het veld gebeurt. Ik ben degene die in de hand heeft of het team stabiel presteert of niet. Maar ik denk ook dat de spelers boos op zichzelf mogen zijn."

Er was lange tijd geen vuiltje aan de lucht voor Inter, dat na 22 minuten op voorsprong kwam via Romelu Lukaku. Lautaro Martínez kreeg in de 62e minuut de uitgelezen kans op de 2-0, maar hij miste een strafschop en daarna ging het bergafwaarts.

Antonio Conte werd zondag moedeloos van zijn ploeg. (Foto: Pro Shots)

Conte zinspeelt op harde maatregelen

Bologna kwam in de 74e minuut op gelijke hoogte en pakte zes minuten later zelfs de voorsprong via Musa Barrow, een klap die Inter niet meer te boven kwam. De ploeg van Conte was al geen topkandidaat meer voor de titel, maar het gat met koploper Juventus (elf punten) lijkt nu echt onoverbrugbaar.

"Ik ben gehaald door Inter om de club weer aan het winnen te krijgen. Het is natuurlijk niet zo dat je dat in één dag voor elkaar hebt, maar soms is het wel een bittere pil als duidelijk wordt dat we op een veel lager niveau zitten dan ik had gedacht", zei een teleurgestelde Conte, die zelfs zinspeelt op een ontslag.

"We moeten bij de club allemaal in de spiegel kijken en tot het einde laten zien dat we het verdienen om bij Inter te zijn. Daar mag geen twijfel over bestaan. We moeten laten zien dat we nu op een hoger niveau zitten dan in voorgaande jaren, anders is het gerechtvaardigd om andere beslissingen te nemen."

