Voorzitter Josep Maria Bartomeu van FC Barcelona heeft zondag openlijk kritiek geuit op de videoscheidsrechter in La Liga. Volgens de preses wordt de VAR verkeerd gebruikt en vallen beslissingen van de arbitrage daardoor vaak in het voordeel van concurrent Real Madrid uit.

Koploper Real profiteerde in de laatste twee wedstrijden van de VAR. Zowel afgelopen donderdag (1-0 tegen Getafe) als zondag (0-1 tegen Athletic Club in Bilbao) won de 'Koninklijke' een duel door een benutte strafschop, die de scheidsrechter pas toekende na ingrijpen van de videoarbiter.

"Ik heb de wedstrijd in Bilbao ook gezien en hoewel ik het niet graag zeg, wordt de VAR niet gebruikt zoals het hoort", zei Bartomeu bij het Spaanse Movistar. "Sinds de competitie is hervat na de coronacrisis, zijn de verhoudingen niet meer gelijk. Het lijkt erop dat de VAR altijd hetzelfde team helpt en dat zie je terug in de resultaten."

Athletic Club-aanvoerder Iker Muniain uitte na het verlies tegen Real ook al kritiek op de volgens hem "controversiële beslissingen" van de VAR. Bij de thuisploeg waren ze vooral boos dat Real wél een penalty kreeg na een overtreding op Marcelo, maar dat de VAR niet ingreep toen Sergio Ramos op de voet van Raúl García ging staan.

Real Madrid won zondag van Athletic Club dankzij een penalty van Sergio Ramos. (Foto: Getty Images)

'VAR moet scheidsrechter alleen helpen als het moet'

Real Madrid-trainer Zinédine Zidane zei op zijn beurt dat hij er moe van wordt dat zijn ploeg steeds moet horen dat er gewonnen is dankzij de scheidsrechter, maar volgens Bartomeu is er wel degelijk sprake van ongelijke behandeling in La Liga.

"Toen de VAR net werd geïntroduceerd, hebben we er uitvoerig met de Spaanse bond over gesproken. De videoscheidsrechter is er om de arbiter te helpen als het moet, maar in de laatste weken heeft iedereen kunnen zien dat dit hulpmiddel niet altijd even eerlijk wordt gebruikt", aldus de Barcelona-voorzitter.

De kritiek van Bartomeu komt niet helemaal uit de lucht vallen, want Barcelona is met koploper Real verwikkeld in een strijd om de landstitel. De Catalanen wonnen zondagavond met 1-4 van Villarreal en hebben een achterstand van vier punten op de ploeg van Zidane.

