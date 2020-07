Marten de Roon en Hans Hateboer hebben met Atalanta ook hun vijfde wedstrijd sinds de herstart van de Serie A gewonnen. De ploeg uit Bergamo was op Sardinië met 0-1 te sterk voor Cagliari. Eerder op de avond leed Stefan de Vrij een nederlaag met Internazionale.

Luis Muriel kroonde zich in Cagliari tot matchwinner namens Atalanta, waardoor de club dit seizoen nu honderd keer heeft gescoord in alle competities. De Colombiaan benutte een penalty, nadat Ruslan Malinovsky in het zestienmetergebied werd neergehaald door Andrea Carboni. De Italiaanse verdediger kreeg daarvoor direct rood.

Hateboer, die een kwartier voor tijd werd gewisseld, was kort na rust dicht bij de 0-2 met een schot op de paal. De Roon speelde de hele wedstrijd bij Atalanta, dat al tien competitieduels op rij ongeslagen is (negen zeges, één gelijkspel). Bovendien heeft de ploeg nu tien wedstrijden op rij gewonnen, waarmee het clubrecord werd verbeterd.

Door de overwinning loopt nummer vier Atalanta in op nummer drie Internazionale. Het verschil tussen de twee ploegen is nu nog één punt.

Teleurstelling bij de spelers van Internazionale. (Foto: Pro Shots)

De Vrij met Inter onderuit tegen Bologna

Eerder op de dag liet Internazionale zich thuis verrassen door Bologna: 1-2. Bij de 'Nerazzurri' speelde De Vrij de hele wedstrijd en bij de bezoekers stonden met Mitchell Dijks, Stefano Denswil en Jerdy Schouten drie Nederlanders in de basis.

Romelu Lukaku opende halverwege de eerste helft uit een rebound de score voor Inter. Vroeg in de tweede helft moest Bologna met tien man verder door een rode kaart voor Roberto Soriano, waarna Lautaro Martínez een penalty miste voor de thuisploeg.

In het slotkwartier boog Bologna de achterstand om in een voorsprong dankzij treffers van Musa Juwara en Musa Barrow, terwijl Inter tussendoor met tien man kwam te staan door een tweede gele kaart voor Alessandro Bastoni.

Door de nederlaag verzuimde nummer drie Inter in te lopen op nummer twee Lazio, dat zaterdag met 0-3 verloor van AC Milan. Het verschil tussen die tweede ploegen blijft vier punten. Juventus, dat zaterdag met 4-1 van Torino won, gaat stevig aan kop met zeven punten voorsprong op Lazio.

De spelers van Zenit vieren een van de treffers tegen Krasnodar. (Foto: Getty Images)

Zenit prolongeert Russische landstitel

In Rusland werd FC Zenit voor de zevende keer landskampioen. De ploeg uit Sint-Petersburg verzekerde zich van de titel dankzij een 2-4-zege op FC Krasnodar, waar Tonny Vilhena tot twintig minuten voor tijd meedeed.

Met nog vier wedstrijden voor de boeg heeft Zenit dertien punten voorsprong op nummer twee Lokomotiv Moskou, dat zaterdag niet verder kwam dan 0-0 tegen FC Sochi.

Zenit slaagde er voor het eerst in de clubgeschiedenis in om de landstitel te prolongeren. Eerder werd de ploeg kampioen van Rusland in 1984, 2007, 2010, 2012, 2015 en 2019.