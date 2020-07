Bondscoach Ronald Koeman noemt het geweldig voor FC Groningen en de Eredivisie dat Arjen Robben zijn rentree wil maken, maar hij vindt het nog veel te vroeg om het over een mogelijke terugkeer van de 36-jarige aanvaller in Oranje te hebben.

"Het heeft nu weinig zin om allerlei prognoses erop los te laten", zei Koeman zondag tegen de NOS. "Het is eerst afwachten of Arjen gaat voetballen. Laten we hopen dat hij fit wordt en zijn niveau weer haalt. Mocht dat leiden tot contact met hem, dan zien we dat dan wel weer."

Robben maakte vorige week verrassend bekend dat hij volgend seizoen weer wil gaan voetballen bij zijn jeugdliefde FC Groningen, nadat hij een jaar geleden zijn loopbaan had beëindigd bij Bayern München.

De 96-voudig international (37 goals) nam eind 2017 al afscheid als international, met twee goals in een WK-kwalificatiewedstrijd tegen Zweden (2-0-zege). Koeman reisde begin 2018 vlak na zijn aanstelling als bondscoach af naar München om met Robben te praten en de geboren Bedumer gaf toen aan dat zijn tijd in het Nederlands elftal echt voorbij is.

"Arjen heeft dus zelf aangegeven dat hij gestopt is bij Oranje", aldus Koeman zondag. "Zolang dat niet verandert, is er niet echt iets om over te praten."

Robben zei vorige week dat hij nog helemaal niet bezig is met Oranje of een eventuele deelname aan het EK van volgend jaar. "Laten we eerst maar eens bij het begin beginnen. Het eerste doel is duidelijk: de groepstraining. Daarna komt de eerste wedstrijd en dan hopelijk nog meer wedstrijden. Het EK is nu helemaal niet aan de orde, volgens mij hebben ze het bij Oranje goed op de rit."