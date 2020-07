Real Madrid-trainer Zinédine Zidane is er klaar mee dat het na elke wedstrijd vooral gaat over scheidsrechterlijke beslissingen in het voordeel van zijn ploeg. De Fransman vindt dit respectloos richting zijn spelers.

"Ik word er moe van dat we steeds moeten horen dat we gewonnen hebben door de scheidsrechter", zei Zidane zondag op zijn persconferentie na het La Liga-duel met Athletic Club (0-1-zege).

Real won in Baskenland door een rake penalty van Sergio Ramos, net als afgelopen donderdag in het thuisduel met Getafe (1-0). Scheidsrechter José González gaf de strafschop zondag op aanraden van de VAR omdat Athletic-middenvelder Dani Garcia een blok zette en Marcelo haakte.

De thuisploeg kon nog leven met die beslissing, maar was vooral woedend omdat de VAR een paar minuten na de openingstreffer niet eens keek naar een vergelijkbare situatie in het strafschopgebied van Real, waarbij Ramos op de voet van Athletic-aanvaller Raúl García stond.

"We hebben de afgelopen weken allemaal kunnen zien welke teams het voordeel krijgen bij dit soort controversiële beslissingen. Iedereen kan zijn eigen conclusies trekken", stelde een boze Athletic-aanvoerder Iker Muniain. "Er wordt een overtreding gemaakt op Raúl García en dan grijpt de VAR niet in. Dat is het verschil."

Voor deze situatie wilde Athletic een penalty.

Vanuit Barcelona klinkt kritiek op arbitrage

Muniain herhaalde zo een claim die de afgelopen weken vaak vanuit Barcelona klinkt. Trainer Quique Setién van de Catalanen zei twee weken geleden na een 0-2-zege van Real op Real Sociedad dat het "raar is dat de ene VAR anders oordeelt dan de andere".

Barça-verdediger Gerard Piqué stelde vorige maand bovendien dat het door de scheidsrechter lastig wordt voor zijn ploeg om Real Madrid van de Spaanse titel af te houden.

Zidane heeft inmiddels genoeg gehad van alle verhalen over de arbitrage. "Ik begrijp dat het niet zal veranderen, maar mijn spelers verdienen respect", zei de trainer na de zevende zege op rij van Real. "Je kunt niks zeggen over onze goal vandaag."

"We hebben vandaag niet onze beste wedstrijd gespeeld, maar we hebben onze kracht laten zien op de momenten dat we de bal verloren. Aanvallend misten we wat vernuft, maar onze defensieve kracht is het belangrijkste."

Koploper Real Madrid heeft zeven punten voorsprong op Barcelona. De Catalanen spelen zondag vanaf 22.00 uur nog wel tegen Villarreal.

Voor de gebruikers van de app: tik op de video om de aanleiding voor de penalty van Real tegen Athletic te bekijken.

