Koploper Real Madrid heeft zondag een belangrijke stap naar de landstitel gezet. De 'Koninklijke' gaf een vervolg aan de fraaie zegereeks in La Liga door Athletic Club met 0-1 te verslaan.

De wedstrijd in Bilbao bleef lang zonder treffers, maar Sergio Ramos zette Real in de 73e minuut alsnog op voorsprong. De aanvoerder van de Madrilenen mocht aanleggen voor een penalty na een overtreding op Marcelo - arbiter José González wees na ingrijpen van de VAR naar de stip - en schoot feilloos raak in de linkerhoek.

Het is de tweede wedstrijd op rij dat Ramos zich tot matchwinner kroont voor Real. De 34-jarige Spanjaard tekende donderdagavond in de thuiswedstrijd tegen Getafe (1-0) ook voor de winnende treffer en deed dat toen eveneens vanaf 11 meter. Hij staat dit seizoen nu op tien competitiegoals.

Door de nipte overwinning geeft Real een vervolg aan de fraaie zegereeks na de coronacrisis. De Madrilenen wonnen tot dusver alle zeven wedstrijden sinds de hervatting van de competitie begin juni.

De ploeg van trainer Zinédine Zidane heeft nu een voorsprong van zeven punten op naaste belager FC Barcelona, dat sinds de hervatting van de competitie meerdere steken heeft laten vallen. De Catalanen spelen zondag om 22.00 uur nog wel een uitwedstrijd tegen Villarreal.

Sergio Ramos viert zijn winnende treffer. (Foto: Getty Images)

