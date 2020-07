FC Barcelona heeft zondag na twee remises weer eens een overwinning geboekt in La Liga. De Catalanen waren dankzij enkele fraaie treffers met 1-4 te sterk voor Villarreal. Eerder op de dag won koploper Real Madrid met 0-1 bij Athletic Club.

Barcelona opende al na drie minuten de score bij Villarreal dankzij een eigen doelpunt van Pau Torres, die zijn voet tegen een voorzet van Jordi Alba zette. Elf minuten later bracht Gerard Moreno de thuisploeg met een intikker langszij.

De 1-1 bleef niet lang op het scorebord staan, want in de twintigste minuut bezorgde Luis Suárez de bezoekers weer de voorsprong. De Uruguayaan werd aangespeeld door Lionel Messi en plaatste de bal vanaf de rand van het zestienmetergebied schitterend in de rechterbovenhoek.

Vlak voor rust breidde Antoine Griezmann de voorsprong uit met een prachtige stiftbal vanaf de rand van het strafschopgebied, die via de onderkant van de lat binnenviel. Na de pauze vond ook Messi het net, maar zijn doelpunt werd afgekeurd wegens buitenspel van Arturo Vidal.

In de slotfase bepaalde invaller Ansu Fati de eindstand met een schuiver in de linkerhoek. Barcelona boekte zo de vierde overwinning sinds de herstart van La Liga, terwijl de drie andere competitieduels van de ploeg in een gelijkspel eindigden.

Door de overwinning op Villarreal blijft het verschil tussen nummer twee Barcelona en Real vier punten. Er staan nog vier speelrondes op het programma in de Spaanse competitie.

Real Madrid viert de winnende treffer tegen Athletic Club. (Foto: Getty Images)

Ramos matchwinner voor Real

In Bilbao bleef de wedstrijd tussen Athletic en Real lang zonder treffers, maar Sergio Ramos zette Real in de 73e minuut alsnog op voorsprong. De aanvoerder van de Madrilenen mocht aanleggen voor een penalty na een overtreding op Marcelo - arbiter José González wees na ingrijpen van de VAR naar de stip - en schoot feilloos raak in de linkerhoek.

Het is de tweede wedstrijd op rij dat Ramos zich tot matchwinner kroont voor Real. De 34-jarige Spanjaard tekende donderdagavond in de thuiswedstrijd tegen Getafe (1-0) ook voor de winnende treffer en deed dat toen eveneens vanaf 11 meter. Hij staat dit seizoen nu op tien competitiegoals.

Door de nipte overwinning geeft Real een vervolg aan de fraaie zegereeks na de coronacrisis. De Madrilenen wonnen tot dusver alle zeven wedstrijden sinds de hervatting van de competitie begin juni.

