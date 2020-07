Xavi heeft zondag zijn contract bij Al-Sadd uit Qatar met een jaar verlengd. De veertigjarige trainer uit Spanje ligt nu vast tot de volgende presidentsverkiezingen van FC Barcelona, de club waar hij vaak genoemd wordt als nieuwe coach.

"Ik ben blij dat ik langer bij Al-Sadd kan blijven", zegt Xavi op de site van de club uit Doha. "Mijn focus ligt nu volledig op het zo goed mogelijk voorbereiden van de spelers op de komende competities."

De oud-middenvelder beëindigde zijn actieve carrière in 2019 bij Al-Sadd en werd vervolgens direct de hoofdcoach van de club uit de Qatar Stars League. Hij leidde zijn ploeg naar de winst van de Qatarese beker en de super cup.

Xavi wordt al langere tijd genoemd als een topkandidaat om trainer te worden bij FC Barcelona, de club waarvoor hij tussen 1998 en 2015 769 officiële wedstrijden speelde. De huidige trainer Quique Setién staat vanwege matige resultaten flink onder druk.

Víctor Font heeft al bekendgemaakt dat hij Xavi wil aanstellen als hoofdtrainer als de Catalaanse ondernemer volgend jaar wordt verkozen tot voorzitter van Barcelona, als opvolger van de niet meer verkiesbare Josep Bartomeu.

Xavi, die in januari nog bedankte voor een aanbieding van Barcelona om de ontslagen trainer Ernesto Valverde te vervangen, vertelde in maart in een interview met de Spaanse krant La Vanguardia dat hij als hoofdtrainer wil terugkeren bij Barça. Volgens Mundo Deportivo heeft Xavi een clausule in zijn nieuwe contract bij Al-Sadd die hem in staat stelt om te vertrekken om coach van Barcelona te worden.