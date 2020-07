Manchester City heeft drie dagen na de galashow tegen Liverpool (4-0-zege) een nederlaag geleden op bezoek bij Southampton: 1-0. Liverpool herstelde zich zondag juist door op Anfield met 2-0 te winnen van Aston Villa.

De overwinning van Southampton op City was te danken aan een prachtgoal van Che Adams na een kwartier. Na goed doorjagen van Stuart Armstrong schoot de aanvaller de bal van iets buiten de middencirkel in één keer op schitterende wijze over Ederson heen.

De keeper van City stond op de rand van zijn zestienmetergebied en kon alleen maar toekijken hoe de boogbal in zijn doel belandde. Het was pas de eerste Premier League-treffer voor de 23-jarige Adams.

Manchester City, dat het nog altijd moet doen zonder de geblesseerde spits Sergio Agüero, kreeg genoeg kansen op de gelijkmaker, maar Southampton-doelman Alex McCarthy bleek een grote sta-in-de-weg. Ook een invalbeurt van Kevin De Bruyne leverde geen treffer op.

Liverpool viert de 1-0 van Sadion Mané. (Foto: Getty Images)

Liverpool houdt zicht op records

Liverpool opende tegen Aston Villa pas twintig minuten voor tijd de score via een intikker van Sadio Mané. In de slotfase besliste invaller Curtis Jones de wedstrijd met een schot van dichtbij. Virgil van Dijk speelde de hele wedstrijd bij Liverpool, waar Georginio Wijnaldum na een uur inviel. Anwar El Ghazi deed tot een kwartier voor tijd mee bij Aston Villa.

Door de overwinning staat Liverpool, dat zich anderhalve week geleden verzekerde van de eerste landstitel sinds 1990, nu op 89 punten. Het recordaantal punten is met honderd in handen van Manchester City in het seizoen 2017/2018.

Liverpool won tegen Villa voor de 29e keer dit seizoen en is nog drie zeges verwijderd van het record van Manchester City, dat in de seizoenen 2017/2018 en 2018/2019 kampioen werd met 32 zeges.

Ook hebben de 'Reds' nog één overwinning nodig om het recordaantal thuiszeges in een seizoen te evenaren. Drie clubs wisten hun seizoen eerder met achttien gewonnen thuiswedstrijden af te sluiten: Chelsea (2005/2006), Manchester United (2010/2011) en Manchester City (2011/2012 en 2018/2019).

John Egan viert zijn gelijkmaker voor Sheffield United. (Foto: Pro Shots)

Pieters verspeelt belangrijke zege met Burnley

Eerder op de dag gaf Erik Pieters met Burnley drie punten uit handen tegen concurrent Sheffield United: 1-1. James Tarkowski opende vlak voor rust de score voor de thuisploeg, waar Pieters de hele wedstrijd speelde. Tien minuten voor tijd tekende John Egan voor de gelijkmaker. Bij Sheffield bleef Richairo Zivkovic op de bank.

Door het gelijkspel houdt nummer acht Sheffield United een voorsprong van twee punten op nummer negen Burnley.

Op St. James' Park moest Newcastle United genoegen nemen met een 2-2-gelijkspel tegen West Ham United. Miguel Almirón en Jonjo Shelvey scoorden namens de 'Magpies' en Michail Antonio en Tomás Soucek waren trefzeker namens de bezoekers.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Premier League