Liverpool blijft zicht houden op verschillende records in de Premier League. Na de pijnlijke nederlaag tegen Manchester City (4-0) was de ploeg van coach Jürgen Klopp zondag op Anfield met 2-0 te sterk voor Aston Villa.

Liverpool opende pas twintig minuten voor tijd de score via een intikker van Sadio Mané. In de slotfase besliste invaller Curtis Jones de wedstrijd met een schot van dichtbij. Virgil van Dijk speelde de hele wedstrijd bij Liverpool, waar Georginio Wijnaldum na een uur inviel. Anwar El Ghazi deed tot een kwartier voor tijd mee bij Aston Villa.

Door de overwinning staat Liverpool, dat zich anderhalve week geleden verzekerde van de eerste landstitel sinds 1990, nu op 89 punten. Het recordaantal punten is met honderd in handen van Manchester City in het seizoen 2017/2018. De voorsprong op City, dat later op de avond nog op bezoek gaat bij Southampton, is 23 punten.

Liverpool won tegen Villa voor de 29e keer dit seizoen en is nog drie zeges verwijderd van het record van Manchester City, dat in de seizoenen 2017/2018 en 2018/2019 kampioen werd met 32 zeges.

Ook hebben de 'Reds' nog één overwinning nodig om het recordaantal thuiszeges in een seizoen te evenaren. Drie clubs wisten hun seizoen eerder met achttien gewonnen thuiswedstrijden af te sluiten: Chelsea (2005/2006), Manchester United (2010/2011) en Manchester City (2011/2012 en 2018/2019).

Pieters verspeelt belangrijke zege met Burnley

Eerder op de dag gaf Erik Pieters met Burnley drie punten uit handen tegen concurrent Sheffield United: 1-1. James Tarkowski opende vlak voor rust de score voor de thuisploeg, waar Pieters de hele wedstrijd speelde. Tien minuten voor tijd tekende John Egan voor de gelijkmaker. Bij Sheffield bleef Richairo Zivkovic op de bank.

Door het gelijkspel houdt nummer acht Sheffield United een voorsprong van twee punten op nummer negen Burnley. De nummer zeven grijpt een ticket voor de voorronde van de Europa League en dat is op dit moment Arsenal, dat een punt meer heeft dan Sheffield. De 'Gunners' wonnen zaterdag met 0-2 van Wolverhampton Wanderers.

Op St. James' Park moest Newcastle United genoegen nemen met een 2-2-gelijkspel tegen West Ham United. Miguel Almirón en Jonjo Shelvey scoorden namens de 'Magpies' en Michail Antonio en Tomás Soucek waren trefzeker namens de bezoekers.

De Vrij met Inter onderuit tegen Bologna

In Italië liet Internazionale zich thuis verrassen door Bologna: 1-2. Bij de 'Nerazzurri' speelde Stefan de Vrij de hele wedstrijd en bij de bezoekers stonden met Mitchell Dijks, Stefano Denswil en Jerdy Schouten drie Nederlanders in de basis.

Romelu Lukaku opende halverwege de eerste helft uit een rebound de score voor Inter. Vroeg in de tweede helft moest Bologna met tien man verder door een rode kaart voor Roberto Soriano, waarna Lautaro Martínez een penalty miste voor de thuisploeg.

In het slotkwartier boog Bologna de achterstand om in een voorsprong dankzij treffers van Musa Juwara en Musa Barrow, terwijl Inter tussendoor met tien man kwam te staan door een tweede gele kaart voor Alessandro Bastoni.

Door de nederlaag verzuimt nummer drie Inter in te lopen op nummer twee Lazio, dat zaterdag met 0-3 verloor van AC Milan. Het verschil tussen de tweede ploegen blijft vier punten. Juventus, dat zaterdag met 4-1 van Torino won, gaat stevig aan kop met zeven punten voorsprong op Lazio.

