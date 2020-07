Trainer Hansi Flick zou er niet van opkijken als Robert Lewandowski dit jaar de Gouden Bal in de wacht sleept. De spits van Bayern München maakte zaterdagavond in de bekerfinale tegen Bayer Leverkusen (4-2-winst) zijn 51e doelpunt van het seizoen.

"Als ik puur kijk naar doelpunten, dan zie je dat hij dit seizoen 34 treffers heeft gemaakt in de Bundesliga. Dat maakt hem wat mij betreft een goede optie voor de titel van Wereldvoetballer van het Jaar", zei Flick in Berlijn na de finale van de DFB-Pokal.

"Waarom zou een speler uit de Bundesliga geen kans kunnen maken op die prijs? Met zijn enorm goede spel dit seizoen voldoet Lewandowski aan alle voorwaarden, dus ik zou hem die prijs wel gunnen."

De 31-jarige Lewandowski is met zijn doelpunten al jaren goud waard voor Bayern, maar de Poolse spits is dit seizoen productiever dan ooit. In 43 officiële wedstrijden kwam hij liefst 51 keer tot scoren, waaronder 11 keer in de Champions League.

Robert Lewandowski scoorde zaterdag twee keer tegen Bayer Leverkusen. (Foto: Pro Shots)

'Sensationeel hoe we de afgelopen weken spelen'

Tegen Leverkusen toonde Lewandowski opnieuw zijn waarde voor Bayern door de 3-0 en de 4-1 te maken in het Olympiastadion, waardoor 'Der Rekordmeister' voor de twintigste keer in de clubgeschiedenis de DFB-Pokal veiligstelde.

Flick, die zijn ploeg twee weken geleden al naar de landstitel leidde, vindt dat Bayern veel lof verdient. "De manier waarop het team de laatste weken heeft gespeeld, is echt sensationeel. De instelling is fantastisch. Het is mooi om te zien dat de spelers in hun eigen kwaliteiten geloven."

Voor Bayern kan het seizoen nog wat mooier worden, want de formatie van Flick maakt nog kans om de Champions League te winnen. De Duitsers spelen op 7 augustus de return tegen Chelsea in de achtste finales.

De heenwedstrijd op Stamford Bridge won Bayern al met 3-0. Het miljoenenbal wordt vanaf de kwartfinales beslist met een toernooi dat van 12 tot en met 23 augustus in Lissabon wordt gehouden.